https://ria.ru/20240530/lipavskiy-1949318178.html
В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины
В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины
Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv заявил, что в НАТО нет единого мнения о дальнейшей поддержке Украины. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:12
2024-05-30T12:12
2024-05-30T12:12
украина
россия
киев
йенс столтенберг
ян липавский
дмитрий песков
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_ff7f60bab45d0107468f658c0138088b.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv заявил, что в НАТО нет единого мнения о дальнейшей поддержке Украины. "У нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины… приверженность стран НАТО (поддерживать Киев – ред.) достаточно сильна. Вопрос в том, сможем ли мы осуществлять это совместно", - сказал он в интервью порталу Euractiv, добавив, что на встрече на этой неделе главы МИД стран альянса попробуют прийти "к общему знаменателю". При этом глава чешского МИД отметил, что в НАТО есть "страны, настроенные очень скептически" к инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании нового фонда для финансирования Киева. Министры иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу будут обсуждать выработку соглашений в преддверии июльского саммита лидеров альянса в Вашингтоне. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html
https://ria.ru/20240402/fond-1937426155.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c168413b073294d664e61709f82d669f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, йенс столтенберг, ян липавский, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Ян Липавский, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины
Глава МИД Чехии Липавский: в НАТО есть разные мнения о поддержке Украины
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости.
Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv
заявил, что в НАТО нет единого мнения о дальнейшей поддержке Украины.
"У нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины… приверженность стран НАТО (поддерживать Киев – ред.) достаточно сильна. Вопрос в том, сможем ли мы осуществлять это совместно", - сказал он в интервью порталу Euractiv, добавив, что на встрече на этой неделе главы МИД стран альянса попробуют прийти "к общему знаменателю".
При этом глава чешского МИД отметил, что в НАТО есть "страны, настроенные очень скептически" к инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании нового фонда для финансирования Киева.
Министры иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу будут обсуждать выработку соглашений в преддверии июльского саммита лидеров альянса в Вашингтоне.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.