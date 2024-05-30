https://ria.ru/20240530/lipavskiy-1949318178.html

В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины

В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины - РИА Новости, 30.05.2024

В МИД Чехии заявили, что в НАТО нет единого мнения о поддержке Украины

Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv заявил, что в НАТО нет единого мнения о дальнейшей поддержке Украины. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:12

2024-05-30T12:12

2024-05-30T12:12

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv заявил, что в НАТО нет единого мнения о дальнейшей поддержке Украины. "У нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины… приверженность стран НАТО (поддерживать Киев – ред.) достаточно сильна. Вопрос в том, сможем ли мы осуществлять это совместно", - сказал он в интервью порталу Euractiv, добавив, что на встрече на этой неделе главы МИД стран альянса попробуют прийти "к общему знаменателю". При этом глава чешского МИД отметил, что в НАТО есть "страны, настроенные очень скептически" к инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании нового фонда для финансирования Киева. Министры иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу будут обсуждать выработку соглашений в преддверии июльского саммита лидеров альянса в Вашингтоне. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

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украина, россия, киев, йенс столтенберг, ян липавский, дмитрий песков, нато, в мире