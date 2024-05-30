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Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:33 30.05.2024 (обновлено: 14:44 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lennon-1949380665.html
Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов
Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов - РИА Новости, 30.05.2024
Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов
Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:33
2024-05-30T14:44
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из самых дорогих проданных в мире гитар, сообщает аукционный дом Julien's Auctions. "Последняя ставка в 2 857 500 долларов… закрепила место Framus Hootenanny (модель гитары – ред.) как пятой по цене из когда-либо проданных гитар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома. По данным Julien's Auctions, речь идет о 12-струнной акустической гитаре Леннона, на которой он играл во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul. К гитаре прилагается оригинальный футляр фирмы Maton. Ранее журнал Rolling Stone сообщал, что эта гитара была найдена на чердаке, где пролежала в забвении более 50 лет.
https://ria.ru/20240216/gitara-1927700691.html
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джон леннон, the beatles, в мире, великобритания, сша
Культура, Джон Леннон, The Beatles, В мире, Великобритания, США
Найденную на чердаке гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов

Акустическую гитару Джона Леннона продали за 2,8 миллиона долларов

© Julien's Auctions/YouTubeАкустическая 12-струнная гитара основателя группы Beatles Джона Леннона, которая была продана на аукционе за 2,8 миллиона долларов
Акустическая 12-струнная гитара основателя группы Beatles Джона Леннона, которая была продана на аукционе за 2,8 миллиона долларов
© Julien's Auctions/YouTube
Акустическая 12-струнная гитара основателя группы Beatles Джона Леннона, которая была продана на аукционе за 2,8 миллиона долларов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Акустическая 12-струнная гитара известного британского музыканта, основателя группы Beatles Джона Леннона продана за 2,8 миллиона долларов, она стала одной из самых дорогих проданных в мире гитар, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
"Последняя ставка в 2 857 500 долларов… закрепила место Framus Hootenanny (модель гитары – ред.) как пятой по цене из когда-либо проданных гитар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома.
По данным Julien's Auctions, речь идет о 12-струнной акустической гитаре Леннона, на которой он играл во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul. К гитаре прилагается оригинальный футляр фирмы Maton.
Ранее журнал Rolling Stone сообщал, что эта гитара была найдена на чердаке, где пролежала в забвении более 50 лет.
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