https://ria.ru/20240530/lektsiya-1949496726.html
"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе
"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе - РИА Новости, 30.05.2024
"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе
Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк (Джозефина Джексон) стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:23
2024-05-30T19:23
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк (Джозефина Джексон) стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг", — заявила она.Кроме того, Сенюк посоветовала студентам "работать, наверное, больше головой", чтобы в жизни появились новые возможности.Как уточняет издание, на встречу пришли "несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев".
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша
"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе
Порноактриса провела лекцию в украинском вузе и посоветовала "работать головой"
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк (Джозефина Джексон) стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом пишет издание "Страна.ua"
.
"Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг", — заявила она.
Кроме того, Сенюк посоветовала студентам "работать, наверное, больше головой", чтобы в жизни появились новые возможности.
Как уточняет издание, на встречу пришли "несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев".