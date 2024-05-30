https://ria.ru/20240530/lektsiya-1949496726.html

"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе

"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе - РИА Новости, 30.05.2024

"Надо работать головой". Порноактриса провела лекцию в украинском вузе

Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк (Джозефина Джексон) стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:23

2024-05-30T19:23

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк (Джозефина Джексон) стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг", — заявила она.Кроме того, Сенюк посоветовала студентам "работать, наверное, больше головой", чтобы в жизни появились новые возможности.Как уточняет издание, на встречу пришли "несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев".

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html

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