https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html

Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ

Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:52

2024-05-30T08:52

2024-05-30T08:52

россия

сергей лавров

обсе

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников. Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл России продолжать сотрудничество с ОБСЕ с учетом проукраинского курса этой организации, он указал, что "нельзя отрицать, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе". "Это результат того, что Запад растоптал все принципы, на которых была основана эта организация. Тотальная "украинизация" ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному", - пояснил Лавров. "Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Министр добавил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html

https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html

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россия, сергей лавров, обсе