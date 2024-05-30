https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:52
2024-05-30T08:52
2024-05-30T08:52
россия
сергей лавров
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников. Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл России продолжать сотрудничество с ОБСЕ с учетом проукраинского курса этой организации, он указал, что "нельзя отрицать, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе". "Это результат того, что Запад растоптал все принципы, на которых была основана эта организация. Тотальная "украинизация" ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному", - пояснил Лавров. "Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Министр добавил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_5a9756972adda5cc510d84e05c7aff49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, обсе
Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Лавров назвал смыслом участия России в ОБСЕ возможность транслировать позицию РФ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников.
Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл России продолжать сотрудничество с ОБСЕ с учетом проукраинского курса этой организации, он указал, что "нельзя отрицать, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе".
"Это результат того, что Запад растоптал все принципы, на которых была основана эта организация. Тотальная "украинизация" ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному", - пояснил Лавров.
"Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Министр добавил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".