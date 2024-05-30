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Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2024
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08:52 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:52
2024-05-30T08:52
россия
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников. Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл России продолжать сотрудничество с ОБСЕ с учетом проукраинского курса этой организации, он указал, что "нельзя отрицать, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе". "Это результат того, что Запад растоптал все принципы, на которых была основана эта организация. Тотальная "украинизация" ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному", - пояснил Лавров. "Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Министр добавил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
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россия, сергей лавров, обсе
Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров назвал единственный смысл участия России в ОБСЕ

Лавров назвал смыслом участия России в ОБСЕ возможность транслировать позицию РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников.
Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл России продолжать сотрудничество с ОБСЕ с учетом проукраинского курса этой организации, он указал, что "нельзя отрицать, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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"Это результат того, что Запад растоптал все принципы, на которых была основана эта организация. Тотальная "украинизация" ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному", - пояснил Лавров.
"Пожалуй, единственным смыслом российского участия в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию по актуальным вопросам напрямую до остальных 56 участников, в том числе до тех государств Запада, которые диалог с нами в других форматах заморозили", - отметил он. Министр добавил, что "при этом существующее в организации правило консенсуса позволяет нам блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран".
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