https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265894.html

Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО

Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО

"Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:25

2024-05-30T08:25

2024-05-30T09:32

киев

украина

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости."Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", — заключил он.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, сергей лавров