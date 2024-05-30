https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265894.html
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО
"Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:25
2024-05-30T08:25
2024-05-30T09:32
киев
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости."Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", — заключил он.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сергей лавров
Киев, Украина, Сергей Лавров
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО
Лавров: пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО