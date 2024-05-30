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Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО - РИА Новости, 30.05.2024
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08:25 30.05.2024 (обновлено: 09:32 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265894.html
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО
"Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:25
2024-05-30T09:32
киев
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости."Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", — заключил он.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949264612.html
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киев, украина, сергей лавров
Киев, Украина, Сергей Лавров
Лавров заявил, что пока нет варианта, кроме как продолжать СВО

Лавров: пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать СВО", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", — заключил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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