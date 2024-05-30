https://ria.ru/20240530/lavrov-1949262281.html

Россия и КНР согласны в необходимости нарастить сотрудничество в обороне

Россия и КНР согласны в необходимости нарастить сотрудничество в обороне - РИА Новости, 30.05.2024

Россия и КНР согласны в необходимости нарастить сотрудничество в обороне

РФ и Китай согласны в важности наращивания оборонного сотрудничества, не только на двусторонней основе, но и в многосторонних форматах, но оно не направлено... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:27

2024-05-30T07:27

2024-05-30T07:57

россия

китай

атр

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ и Китай согласны в важности наращивания оборонного сотрудничества, не только на двусторонней основе, но и в многосторонних форматах, но оно не направлено против третьих стран, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В основе взаимодействия в военной области с Китаем лежит высокий уровень взаимного доверия. Российско-китайское сотрудничество направлено на укрепление международной безопасности и осуществляется в соответствии с нормами международного права. Сопряжение наших усилий не нацелено против третьих стран. Мы и наши китайские друзья вынуждены учитывать негативные военно-политические тенденции в АТР и принимать меры для купирования их последствий", - заявил Лавров. "Мы разделяем мнение относительно важности наращивания оборонного сотрудничества не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов. Это понимание зафиксировано в совместном заявлении, подписанном по итогам визита президента России (Владимира) Путина в КНР. В конкретном плане речь идет о расширении масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведении морских и воздушных патрулирований, развитии потенциала совместного реагирования", - пояснил министр.

https://ria.ru/20240131/shoygu-1924555161.html

россия

китай

атр

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россия, китай, атр, сергей лавров