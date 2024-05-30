https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html

Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров

Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024

Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров

Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:50

2024-05-30T06:50

2024-05-30T07:09

россия

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сергей лавров

владимир путин

южный военный округ

f-16

минск

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров отметил, что Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, продолжая накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планируемые поставки боевых самолетов F-16. "Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации", - сказал Лавров. Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.

https://ria.ru/20240528/oruzhie-1948949806.html

https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949087432.html

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россия, москва, украина, сергей лавров, владимир путин, южный военный округ, f-16, минск