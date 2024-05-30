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Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024
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06:50 30.05.2024 (обновлено: 07:09 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2024
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров
Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:50
2024-05-30T07:09
россия
москва
украина
сергей лавров
владимир путин
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f-16
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров отметил, что Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, продолжая накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планируемые поставки боевых самолетов F-16. "Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации", - сказал Лавров. Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
https://ria.ru/20240528/oruzhie-1948949806.html
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россия, москва, украина, сергей лавров, владимир путин, южный военный округ, f-16, минск
Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Южный военный округ, F-16, Минск
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров

Лавров: учения России и Белоруссии с нестратегическим ЯО должны вразумить Запад

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, продолжая накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планируемые поставки боевых самолетов F-16.
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"Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации", - сказал Лавров.
Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
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