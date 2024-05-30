Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров
Лавров: учения России и Белоруссии с нестратегическим ЯО должны вразумить Запад
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад, который продолжает накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, продолжая накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планируемые поставки боевых самолетов F-16.
"Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации", - сказал Лавров.
Минобороны России ранее сообщало, что по поручению президента России Владимира Путина Генштаб ВС начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Путин заявлял, что учения будут проводиться в три этапа, на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.