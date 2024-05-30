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Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.05.2024
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05:33 30.05.2024 (обновлено: 05:35 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949257751.html
Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке, заявил в РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:33
2024-05-30T05:35
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Американцы продолжают публично рассуждать о своей приверженности справедливому решению палестинской проблемы. При этом на практике щедро подливают масло в огонь вооруженного противостояния", - сказал Лавров. Он отметил, что полгода Вашингтон блокировал принятие в СБ ООН решения о прекращении огня, "фактически дав "зеленый свет" на разрушение сектора Газа", а когда в марте этого года "американцы вынужденно воздержались при голосовании, и Совет одобрил резолюцию с требованием остановить боевые действия, представитель США без тени смущения заявила, что документ Совета Безопасности ООН не имеет обязательной силы". "Заявление Вашингтона о приостановке поставок боеприпасов Израилю коснулось одного типа боеприпасов - авиационных бомб, - причем лишь из "одной партии краткосрочной помощи". Несколько дней спустя палата представителей конгресса США одобрила законопроект об отмене "паузы" в поставках оружия Израилю. Если документ, подготовленный республиканцами, будет принят и в сенате, он не позволит Белому дому отказывать Тель-Авиву в поставках военной помощи", - заключил министр. По его словам, опыт общения Москвы с американцами "красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит". "Мы долго хотели им верить, вели переговоры, заключали договоренности. Но впоследствии оказывалось, что все свои "обещания", которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, Вашингтон выполнять не собирался", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036215.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, сергей лавров, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Израиль, Сергей Лавров, ООН
Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: США подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Американцы продолжают публично рассуждать о своей приверженности справедливому решению палестинской проблемы. При этом на практике щедро подливают масло в огонь вооруженного противостояния", - сказал Лавров.
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Он отметил, что полгода Вашингтон блокировал принятие в СБ ООН решения о прекращении огня, "фактически дав "зеленый свет" на разрушение сектора Газа", а когда в марте этого года "американцы вынужденно воздержались при голосовании, и Совет одобрил резолюцию с требованием остановить боевые действия, представитель США без тени смущения заявила, что документ Совета Безопасности ООН не имеет обязательной силы".
"Заявление Вашингтона о приостановке поставок боеприпасов Израилю коснулось одного типа боеприпасов - авиационных бомб, - причем лишь из "одной партии краткосрочной помощи". Несколько дней спустя палата представителей конгресса США одобрила законопроект об отмене "паузы" в поставках оружия Израилю. Если документ, подготовленный республиканцами, будет принят и в сенате, он не позволит Белому дому отказывать Тель-Авиву в поставках военной помощи", - заключил министр.
По его словам, опыт общения Москвы с американцами "красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит".
"Мы долго хотели им верить, вели переговоры, заключали договоренности. Но впоследствии оказывалось, что все свои "обещания", которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, Вашингтон выполнять не собирался", - подчеркнул Лавров.
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