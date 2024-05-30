Лавров обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
Лавров: США подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Американцы продолжают публично рассуждать о своей приверженности справедливому решению палестинской проблемы. При этом на практике щедро подливают масло в огонь вооруженного противостояния", - сказал Лавров.
Он отметил, что полгода Вашингтон блокировал принятие в СБ ООН решения о прекращении огня, "фактически дав "зеленый свет" на разрушение сектора Газа", а когда в марте этого года "американцы вынужденно воздержались при голосовании, и Совет одобрил резолюцию с требованием остановить боевые действия, представитель США без тени смущения заявила, что документ Совета Безопасности ООН не имеет обязательной силы".
"Заявление Вашингтона о приостановке поставок боеприпасов Израилю коснулось одного типа боеприпасов - авиационных бомб, - причем лишь из "одной партии краткосрочной помощи". Несколько дней спустя палата представителей конгресса США одобрила законопроект об отмене "паузы" в поставках оружия Израилю. Если документ, подготовленный республиканцами, будет принят и в сенате, он не позволит Белому дому отказывать Тель-Авиву в поставках военной помощи", - заключил министр.
По его словам, опыт общения Москвы с американцами "красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит".
"Мы долго хотели им верить, вели переговоры, заключали договоренности. Но впоследствии оказывалось, что все свои "обещания", которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, Вашингтон выполнять не собирался", - подчеркнул Лавров.
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15 ноября 2023, 13:27