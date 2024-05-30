https://ria.ru/20240530/lavrov-1949255450.html

Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам

Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам

В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T04:04

2024-05-30T04:04

2024-05-30T04:10

сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам."В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240530/bayden-1949250678.html

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сша, киев, россия, сергей лавров, нато, в мире