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Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:04
2024-05-30T04:04
2024-05-30T04:10
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам."В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240530/bayden-1949250678.html
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Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
Лавров об ударах ВСУ по городам РФ: США стали соучастниками преступлений Киева