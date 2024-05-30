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Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам - РИА Новости, 30.05.2024
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04:04 30.05.2024 (обновлено: 04:10 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949255450.html
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам
В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:04
2024-05-30T04:10
сша
киев
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам."В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240530/bayden-1949250678.html
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сша, киев, россия, сергей лавров, нато, в мире
США, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским городам

Лавров об ударах ВСУ по городам РФ: США стали соучастниками преступлений Киева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам.
"В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима", - сказал Лавров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Смена позиции Байдена по ударам ВСУ вглубь России неизбежна, сообщила NYT
02:41
 
СШАКиевРоссияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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