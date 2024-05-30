https://ria.ru/20240530/lavrov-1949254511.html
Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине
Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине
Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом "реалий на земле",... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:38
2024-05-30T03:38
2024-05-30T03:53
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом "реалий на земле", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров."Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле", — сказал министр, отвечая на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.Говоря о возможном созыве мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева, Лавров заявил, что она могла бы стать продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из кризиса.Москва, отметил глава МИД, разделяет позицию Пекина о необходимости устранения первопричин конфликта с учетом законных интересов всех стороны и последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. "Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", — заявил Лавров.При этом глава МИД высоко оценил "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса", напомнив о разработанном Китаем плане урегулирования конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html
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в мире, москва, россия, украина, сергей лавров
В мире, Москва, Россия, Украина, Сергей Лавров
Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине
Лавров: в договоренностях по Украине должен учитываться "реалии на земле"
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом "реалий на земле", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле", — сказал министр, отвечая на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.
Говоря о возможном созыве мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева, Лавров заявил, что она могла бы стать продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из кризиса.
Москва, отметил глава МИД, разделяет позицию Пекина о необходимости устранения первопричин конфликта с учетом законных интересов всех стороны и последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности.
"Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", — заявил Лавров.
При этом глава МИД высоко оценил "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса", напомнив о разработанном Китаем плане урегулирования конфликта.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин
в интервью Дмитрию Киселеву
, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.