https://ria.ru/20240530/lavrov-1949254511.html

Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом "реалий на земле",... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T03:38

2024-05-30T03:38

2024-05-30T03:53

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом "реалий на земле", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров."Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле", — сказал министр, отвечая на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.Говоря о возможном созыве мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева, Лавров заявил, что она могла бы стать продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из кризиса.Москва, отметил глава МИД, разделяет позицию Пекина о необходимости устранения первопричин конфликта с учетом законных интересов всех стороны и последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. "Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", — заявил Лавров.При этом глава МИД высоко оценил "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса", напомнив о разработанном Китаем плане урегулирования конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949026675.html

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

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в мире, москва, россия, украина, сергей лавров