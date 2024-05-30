Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием Москвы и Киева
Лавров: конференция с Москвой и Киевом могла бы стать продолжением усилий КНР
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева возможным продолжением усилий Китая по созданию условий для решения этого кризиса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Что касается идеи своевременного созыва международной мирной конференции, которая обеспечивала бы равноправное участие России и Украины и обсуждение всех имеющихся мирных инициатив, то расцениваем ее как продолжение усилий Пекина по созданию условий для урегулирования украинского кризиса. Разделяем позицию о том, что, прежде всего, необходимо устранить его первопричины, обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", - сказал Лавров.
Министр отметил, что Москва высоко оценивает "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса". Он напомнил, что Пекин "понимает природу его возникновения и суть происходящего", а в феврале прошлого года КНР предложила план урегулирования конфликта. Министр добавил, что в апреле нынешнего года председатель КНР Си Цзиньпин "призвал снижать градус напряженности в целях установления мира и обеспечения стабильности, а не подливать масла в огонь и руководствоваться исключительно собственными корыстными интересами".
"Хочется надеяться, что на Западе и в Киеве сделают правильные выводы", - заключил Лавров.