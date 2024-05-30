https://ria.ru/20240530/laureaty-1949491234.html

Лауреатов премии "HR-бренд 2023" наградили в Москве

Лауреатов премии "HR-бренд 2023" наградили в Москве - РИА Новости, 30.05.2024

Лауреатов премии "HR-бренд 2023" наградили в Москве

В Москве объявлены лауреаты премии "HR-бренд 2023"; победителями стали компании, использующие передовые идеи практики в работе с персоналом, сообщает... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:59

2024-05-30T18:59

2024-05-30T18:59

технологии

москва

headhunter

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Москве объявлены лауреаты премии "HR-бренд 2023"; победителями стали компании, использующие передовые идеи практики в работе с персоналом, сообщает пресс-служба компании "Хэдхантер" (hh.ru).В этом году опыт взаимодействия с людьми в рамках премии представили в 286 проектах. Всего в семи основных номинациях организаторы насчитали 127 проектов, в семи специальных — 159. Работа и проекты компаний были посвящены не только привлечению новых кадров, но и удержанию действующих команд, синтезу образования и бизнеса, новому мышлению найма без стереотипов и проблемам массового подбора, говорится в сообщении.По словам генерального директора hh.ru Дмитрия Сергиенкова, премия вручается не только за инновационность и эффективность, но и за способность проектов двигать сферу кадрового менеджмента вперед."Сегодня многие из них актуальны не только для отдельных компаний, но и для всего рынка. Они несут что-то новое и свежее. То, что помогает всем нам противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Время сейчас непростое: бизнес ставит себе новые цели по технологическому лидерству, промышленной безопасности, перестройке логистических путей. И невозможно достичь их без решения базовой проблемы — нехватки человеческого капитала. Судя по проектам этого года, индустрия достойно держит удар, идет в ногу со временем. Мы видим большое разнообразие практик в области корпоративной культуры, образования, развития и удержания персонала и так далее. Вместе с участниками мы смотрим оптимистично на развитие индустрии. Благодарю всех финалистов и лауреатов за работу", - отметил Сергиенков, слова которого приводятся в сообщении.Экспертный совет и жюри премии проделали большую отборочную и оценочную работу. Сначала в основных номинациях определили 59 финалистов, а позже среди них выбрали 21 компанию-победителя. Отдельно партнеры премии – "Альфа-Банк", "Газпромбанк", РЖД, РООИ "Перспектива", Сбер, Fonbet и Tele2 – распределили призы в своих номинациях."Сегодня победители получили свои награды. Но на самом деле это не финал. Это работа со знаком бесконечности, ведь мы каждый год видим, как проекты лидеров Премии вдохновляют тысячи компаний на новые практики, на улучшение своих процессов. Та планка, которую они задают, делает весь рынок лучше и дает людям новые возможности развития, профессиональной реализации — они начинают чувствовать себя счастливее на работе. Спасибо за это и за готовность делиться своими идеями. Нам очень приятно работать вместе с такими компаниями и создавать пространство для того, чтобы о лучших HR-практиках узнала вся отрасль", - цитирует пресс-служба директора Бренд-центра hh.ru Нину Осовицкую.Лауреатами премии "HR-бренд 2023" стали AB InBev Efes, AZIMUT Hotels, IEK GROUP, iFCM GROUP (айЭфСиЭм ГРУП), Mriya Resort & SPA, Авиакомпания "Россия", "АШАН Ритейл Россия", Банк "ДОМ.РФ", "Вкусно — и точка", ГАЗ, ГК "Русский краб", "Грузовичкоф", Группа "Черкизово", Группа "ФосАгро", Группа компаний "Железно", Группа "М.Видео – Эльдорадо", "Норникель", правительство Москвы, "Русская рыбопромышленная компания", "Самолет", СИБУР, "Силовые машины", "Юнилевер Русь".Реклама, ООО "Хэдхантер", ИНН 7718620740, erid: F7NfYUJCUneLs1gRLFsM

https://ria.ru/20240222/runet-1928886336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, headhunter