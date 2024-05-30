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Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля - РИА Новости, 30.05.2024

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подорожал до 89,85 рубля, евро - до 97,37 рубля,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:10

2024-05-30T19:10

2024-05-30T19:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подорожал до 89,85 рубля, евро - до 97,37 рубля, юань - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 34 копейки, до 89,85 рубля, евро - на 44 копейки, до 97,37 рубля, юаня – на 6 копеек, 12,37 рубля.

https://ria.ru/20240307/kurs-1931627780.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа