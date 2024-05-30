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Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля - РИА Новости, 30.05.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подорожал до 89,85 рубля, евро - до 97,37 рубля,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:10
2024-05-30T19:10
2024-05-30T19:10
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подорожал до 89,85 рубля, евро - до 97,37 рубля, юань - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 34 копейки, до 89,85 рубля, евро - на 44 копейки, до 97,37 рубля, юаня – на 6 копеек, 12,37 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,85 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 89,85 рубля, евро — до 97,37, юаня — до 12,37
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подорожал до 89,85 рубля, евро - до 97,37 рубля, юань - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 34 копейки, до 89,85 рубля, евро - на 44 копейки, до 97,37 рубля, юаня – на 6 копеек, 12,37 рубля.