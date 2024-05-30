https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html

Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО

Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024

Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО

Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:09

2024-05-30T13:09

2024-05-30T13:14

россия

ханты-мансийский автономный округ

владимир путин

экономика

руслан кухарук

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать акцент на условиях жизни для жителей, переселении из аварийного фонда, создании комфортной городской среды. "Прежде всего, акцент должен быть сделан на то, что касается условий жизни для жителей - это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на севере, не должны себя чувствовать ущемленными", - сказал Кухарук, отвечая на вопрос президента про первоочередные задачи на новом посту.

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Варвара Скокшина

россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, экономика, руслан кухарук