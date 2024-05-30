https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:09
2024-05-30T13:09
2024-05-30T13:14
россия
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
экономика
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949340707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04db96625f4a25c12fa9843bc8e2bdcf.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать акцент на условиях жизни для жителей, переселении из аварийного фонда, создании комфортной городской среды. "Прежде всего, акцент должен быть сделан на то, что касается условий жизни для жителей - это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на севере, не должны себя чувствовать ущемленными", - сказал Кухарук, отвечая на вопрос президента про первоочередные задачи на новом посту.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949340707_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_426832f418fe076517c5be07f36a38ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, экономика, руслан кухарук
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Экономика, Руслан Кухарук
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Кухарук назвал первоочередной задачей в ХМАО переселение из аварийного жилья
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать акцент на условиях жизни для жителей, переселении из аварийного фонда, создании комфортной городской среды.
"Прежде всего, акцент должен быть сделан на то, что касается условий жизни для жителей - это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на севере, не должны себя чувствовать ущемленными", - сказал Кухарук, отвечая на вопрос президента про первоочередные задачи на новом посту.