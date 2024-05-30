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Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
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13:09 30.05.2024 (обновлено: 13:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949345085.html
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО - РИА Новости, 30.05.2024
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО
Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:09
2024-05-30T13:14
россия
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
экономика
руслан кухарук
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать акцент на условиях жизни для жителей, переселении из аварийного фонда, создании комфортной городской среды. "Прежде всего, акцент должен быть сделан на то, что касается условий жизни для жителей - это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на севере, не должны себя чувствовать ущемленными", - сказал Кухарук, отвечая на вопрос президента про первоочередные задачи на новом посту.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, экономика, руслан кухарук
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Экономика, Руслан Кухарук
Кухарук назвал первоочередную задачу на посту губернатора ХМАО

Кухарук назвал первоочередной задачей в ХМАО переселение из аварийного жилья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Руслан Кухарук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Принявший предложение президента России Владимира Путина возглавить Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Руслан Кухарук заявил, что в ХМАО нужно сделать акцент на условиях жизни для жителей, переселении из аварийного фонда, создании комфортной городской среды.
"Прежде всего, акцент должен быть сделан на то, что касается условий жизни для жителей - это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на севере, не должны себя чувствовать ущемленными", - сказал Кухарук, отвечая на вопрос президента про первоочередные задачи на новом посту.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округВладимир ПутинЭкономикаРуслан Кухарук
 
 
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