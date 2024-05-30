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В Крыму мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения - РИА Новости, 30.05.2024
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15:35 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/krym-1949404056.html
В Крыму мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения
В Крыму мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения - РИА Новости, 30.05.2024
В Крыму мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения
Мошенники рассылают в Крыму фейковые голосовые сообщения по сбору денег от имени чиновников, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:35
2024-05-30T15:35
технологии
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Мошенники рассылают в Крыму фейковые голосовые сообщения по сбору денег от имени чиновников, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Онлайн-мошенники используют очередной способ обмана, рассылая фейковые голосовые сообщения в мессенджерах и социальных сетях от имени должностных лиц республики с просьбой собрать денежные средства и передать их в указанном месте или переслать на указанный счет", - написал Константинов. По его словам, для этого взламываются аккаунты, создаются фейковые страницы в соцсетях, копируется голос. "Это террористическая информационная война, которая ведется против крымчан. Призываю к бдительности", - добавил Константинов. Глава парламента призвал не доверять сообщениям, в том числе и голосовым, о случаях мошенничества незамедлительно сообщать в полицию. "Перепроверяйте информацию только путем личного разговора с человеком, от которого вы получили сообщение. Преступники рассчитывают не только на то, чтобы обмануть, но и вызвать общественный резонанс, чувство беззащитности", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20240313/toplivo-1932737490.html
https://radiosputnik.ru/20240530/fsb-1949292560.html
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технологии, владимир константинов
Технологии, Владимир Константинов
В Крыму мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения

Константинов: мошенники рассылают фейковые сообщения от имени чиновников Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Мошенники рассылают в Крыму фейковые голосовые сообщения по сбору денег от имени чиновников, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Онлайн-мошенники используют очередной способ обмана, рассылая фейковые голосовые сообщения в мессенджерах и социальных сетях от имени должностных лиц республики с просьбой собрать денежные средства и передать их в указанном месте или переслать на указанный счет", - написал Константинов.
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По его словам, для этого взламываются аккаунты, создаются фейковые страницы в соцсетях, копируется голос.
"Это террористическая информационная война, которая ведется против крымчан. Призываю к бдительности", - добавил Константинов.
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Глава парламента призвал не доверять сообщениям, в том числе и голосовым, о случаях мошенничества незамедлительно сообщать в полицию.
"Перепроверяйте информацию только путем личного разговора с человеком, от которого вы получили сообщение. Преступники рассчитывают не только на то, чтобы обмануть, но и вызвать общественный резонанс, чувство беззащитности", - подчеркнул Константинов.
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