https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html

В парке Горького спасли одинокого утенка

В парке Горького спасли одинокого утенка - РИА Новости, 30.05.2024

В парке Горького спасли одинокого утенка

Малыша кряквы, который остался один, спасли в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:35

2024-05-30T18:35

2024-05-30T18:44

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Малыша кряквы, который остался один, спасли в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка. "Эта история началась с Голицынского пруда — именно там работники парка заметили, что маленького утенка окружили взрослые огари, а крякв и других утят поблизости не оказалось. Тогда было принято решение взять малыша и вырастить в специальном вольере", — говорится в сообщении. Отмечается, что с первых минут пернатый малыш полюбил спать в мягком синтепоне, в котором его принесли в новый дом. "Утенок растет не по дням, а по часам — много ест, бегает по вольеру и каждые десять минут принимает водные процедуры", — дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240530/48_krolikov-1949248811.html

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Малыш кряквы, спасенный сотрудниками Парка Горького Малыш кряквы, спасенный сотрудниками Парка Горького 2024-05-30T18:35 true PT0M19S

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