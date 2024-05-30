https://ria.ru/20240530/kosmos-1949338904.html

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27" - РИА Новости, 30.05.2024

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:58

2024-05-30T12:58

2024-05-30T14:35

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска ведет "Роскосмос"."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" № 457. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — объявил комментатор пуска.Как уточнили в "Роскосмосе", раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно."Прогресс МС-27" общей массой 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в госкорпорации, на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". Кроме того, на борту "Прогресса" находится 754 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы Международной космической станции.

https://ria.ru/20240517/raketa-1946558702.html

https://ria.ru/20240321/raketa-1934754043.html

https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html

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