https://ria.ru/20240530/kosmos-1949338904.html
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27" - РИА Новости, 30.05.2024
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:58
2024-05-30T12:58
2024-05-30T14:35
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска ведет "Роскосмос"."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" № 457. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — объявил комментатор пуска.Как уточнили в "Роскосмосе", раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно."Прогресс МС-27" общей массой 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в госкорпорации, на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". Кроме того, на борту "Прогресса" находится 754 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы Международной космической станции.
https://ria.ru/20240517/raketa-1946558702.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27"
На орбиту вышел грузовой корабль "Прогресс МС-27", несущий 2,5 т грузов для МКС
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска ведет "Роскосмос
".
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" № 457. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — объявил комментатор пуска.
Ракета стартовала в 12:43 мск в четверг с космодрома Байконур. Корабль отделился от ее третьей ступени через восемь минут 49 секунд после пуска. Полет "Прогресса" до станции займет двое суток, стыковка запланирована в 14:47 мск 1 июня.
Как уточнили в "Роскосмосе", раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно.
"Прогресс МС-27" общей массой 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в госкорпорации, на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган".
Кроме того, на борту "Прогресса" находится 754 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы Международной космической станции.