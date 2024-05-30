https://ria.ru/20240530/kontrafakt-1949518804.html

Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом

Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом - РИА Новости, 30.05.2024

Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:03

2024-05-30T21:03

2024-05-30T21:04

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes со ссылкой на документ. "Послы стран "Большой семерки" призвали премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля – ред.), главу офиса Зеленского (Андрея Ермака – ред.) и еще ряд чиновников и парламентариев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. Они считают, что помочь восстановить утраченные доходы может борьба с контрафактом. Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. Как пишет Forbes, контрабанда, уклонение от уплаты налогов при производстве или реализации сигарет, контрафактное производство – разновидности нелегальной торговли в Украине. Доля рынка нелегального табака с февраля 2022 года увеличилась до рекордных 20%. Из-за теневого рынка алкоголя в 2023 году бюджет Украины недополучил 7-10 миллиардов гривен (172,7 миллиона долларов – 246,8 миллиона долларов). Еще 10 миллиардов гривен (246,8 миллиона долларов) за прошлый год страна потеряла из-за нелегальной торговли горючим.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, денис шмыгаль, g7