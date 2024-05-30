Рейтинг@Mail.ru
Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 30.05.2024 (обновлено: 21:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kontrafakt-1949518804.html
Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом
Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом - РИА Новости, 30.05.2024
Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом
Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:03
2024-05-30T21:04
в мире
украина
денис шмыгаль
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes со ссылкой на документ. "Послы стран "Большой семерки" призвали премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля – ред.), главу офиса Зеленского (Андрея Ермака – ред.) и еще ряд чиновников и парламентариев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. Они считают, что помочь восстановить утраченные доходы может борьба с контрафактом. Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. Как пишет Forbes, контрабанда, уклонение от уплаты налогов при производстве или реализации сигарет, контрафактное производство – разновидности нелегальной торговли в Украине. Доля рынка нелегального табака с февраля 2022 года увеличилась до рекордных 20%. Из-за теневого рынка алкоголя в 2023 году бюджет Украины недополучил 7-10 миллиардов гривен (172,7 миллиона долларов – 246,8 миллиона долларов). Еще 10 миллиардов гривен (246,8 миллиона долларов) за прошлый год страна потеряла из-за нелегальной торговли горючим.
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, g7
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, G7
Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом

Forbes: послы G7 призвали Киев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes со ссылкой на документ.
«
"Послы стран "Большой семерки" призвали премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля – ред.), главу офиса Зеленского (Андрея Ермака – ред.) и еще ряд чиновников и парламентариев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. Они считают, что помочь восстановить утраченные доходы может борьба с контрафактом. Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала.
Как пишет Forbes, контрабанда, уклонение от уплаты налогов при производстве или реализации сигарет, контрафактное производство – разновидности нелегальной торговли в Украине. Доля рынка нелегального табака с февраля 2022 года увеличилась до рекордных 20%. Из-за теневого рынка алкоголя в 2023 году бюджет Украины недополучил 7-10 миллиардов гривен (172,7 миллиона долларов – 246,8 миллиона долларов). Еще 10 миллиардов гривен (246,8 миллиона долларов) за прошлый год страна потеряла из-за нелегальной торговли горючим.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах
4 марта, 15:55
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала