Послы G7 призвали Украину усилить борьбу с контрафактом
Forbes: послы G7 призвали Киев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров для восстановления утраченных доходов, сообщает в четверг украинская версия журнала Forbes со ссылкой на документ.
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"Послы стран "Большой семерки" призвали премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля – ред.), главу офиса Зеленского (Андрея Ермака – ред.) и еще ряд чиновников и парламентариев усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. Они считают, что помочь восстановить утраченные доходы может борьба с контрафактом. Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала.
Как пишет Forbes, контрабанда, уклонение от уплаты налогов при производстве или реализации сигарет, контрафактное производство – разновидности нелегальной торговли в Украине. Доля рынка нелегального табака с февраля 2022 года увеличилась до рекордных 20%. Из-за теневого рынка алкоголя в 2023 году бюджет Украины недополучил 7-10 миллиардов гривен (172,7 миллиона долларов – 246,8 миллиона долларов). Еще 10 миллиардов гривен (246,8 миллиона долларов) за прошлый год страна потеряла из-за нелегальной торговли горючим.