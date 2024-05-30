СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине
FT: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, несмотря на предупреждения американской стороны, что президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет посетить мероприятие в указанные дни, пишет издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.
"Украина запланировала саммит в Швейцарии на 15 и 16 июня, несмотря на то, что ей сказали, что Байден, скорее всего, не сможет принять участие", - говорится в публикации издания.
По сведениям газеты, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.