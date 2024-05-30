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СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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18:45 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/konferentsiya-1949486104.html
СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине
СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине
Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, несмотря на предупреждения американской стороны, что президент США Джо Байден, скорее... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:45
2024-05-30T18:45
в мире
россия
швейцария
украина
джо байден
джейк салливан
владимир хохлов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, несмотря на предупреждения американской стороны, что президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет посетить мероприятие в указанные дни, пишет издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. "Украина запланировала саммит в Швейцарии на 15 и 16 июня, несмотря на то, что ей сказали, что Байден, скорее всего, не сможет принять участие", - говорится в публикации издания. По сведениям газеты, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html
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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, джейк салливан, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Хохлов
СМИ: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине

FT: Киев предупреждали, что Байден будет занят в дни саммита по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, несмотря на предупреждения американской стороны, что президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет посетить мероприятие в указанные дни, пишет издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. Ранее помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.
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"Украина запланировала саммит в Швейцарии на 15 и 16 июня, несмотря на то, что ей сказали, что Байден, скорее всего, не сможет принять участие", - говорится в публикации издания.
По сведениям газеты, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаДжо БайденДжейк СалливанВладимир Хохлов
 
 
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