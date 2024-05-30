https://ria.ru/20240530/kompleks-1949437314.html

Логистический комплекс по городской программе построят в районе Троицка

Логистический комплекс по городской программе построят в районе Троицка - РИА Новости, 30.05.2024

Логистический комплекс по городской программе построят в районе Троицка

В районе столичного Троицка собираются возвести второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка по программе стимулирования создания... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:00

2024-05-30T17:00

2024-05-30T17:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

юлиана княжевская

москва

тинао

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В районе столичного Троицка собираются возвести второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский."Проектом предусмотрено строительство логистического комплекса площадью не менее 110 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет создано более двух тысяч рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2028 году. Объект войдет в состав промышленного-логистического парка "Кувекино", где локализуются компании, осуществляющие обработку, сортировку и маркировку грузов", - приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Ранее по указанной программе столица заключила с девелопером соглашение о строительстве в составе промышленно-логистического парка "Кувекино" логистического комплекса. Площадь данного объекта 230 тысяч "квадратов". Здесь смогут трудоустроиться свыше 4 тысяч сотрудников.Председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская добавила, что ранее ведомство выпустило градостроительный план участка земли площадью 49,7 гектара в районе Троицка, около деревни Кувекино.По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, создание новых мест приложения труда является одним из приоритетов градостроительного развития ТиНАО. Число рабочих мест в новой Москве за 12 лет выросло в три раза.Инвестор, компания Parametr, реализует проект в форматах big box и light industrial. Это подразумевает создание более комфортных и универсальных помещений для оказания комплексных логистических услуг.Управляющий партнер Parametr Александр Манунин рассказал, что часть промышленно-логистического парка "Кувекино" будет реализована в формате light industrial, что является современными помещениями для малого и среднего бизнеса. Они созданы специально для размещения логистики и легких производств. Высокий интерес к проекту обеспечат - хорошая транспортная доступность, удобное расположение в непосредственной близости от города между двумя крупными магистралями на востребованном южном направлении.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил строительство промышленного комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда в Зеленограде.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы Москвы. Правительство города заключило более 100 соглашений с инвесторами. Соглашения предполагают строительство более 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В результате это поможет создать более 215 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.

https://ria.ru/20240511/stroitelstvo-1944768447.html

https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

https://ria.ru/20240522/mpt-1947533792.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, юлиана княжевская, москва, тинао