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КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности
КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности - РИА Новости, 30.05.2024
КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности
КНДР в ночь на четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:27
2024-05-30T02:27
2024-05-30T02:55
японское море
япония
в мире
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS). "Северная Корея в четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское (Восточное) море, - говорится в сообщении агентства. В свою очередь агентство Киодо со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что ракеты пролетели примерно 350 километров, прежде чем упасть в море. В настоящее время проводится анализ, дополнительных подробностей не приводится. В ночь на четверг агентство Рёнхап сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20240529/yuzhnaya_koreya-1949038841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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японское море, япония, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)
Японское море, Япония, В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США)
КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности
КНДР в ночь на 30 мая выпустила около десяти баллистических ракет