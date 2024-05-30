https://ria.ru/20240530/kndr-1949250237.html

КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности

КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности - РИА Новости, 30.05.2024

КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности

КНДР в ночь на четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:27

2024-05-30T02:27

2024-05-30T02:55

японское море

япония

в мире

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР в ночь на четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS). "Северная Корея в четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское (Восточное) море, - говорится в сообщении агентства. В свою очередь агентство Киодо со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что ракеты пролетели примерно 350 километров, прежде чем упасть в море. В настоящее время проводится анализ, дополнительных подробностей не приводится. В ночь на четверг агентство Рёнхап сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

https://ria.ru/20240529/yuzhnaya_koreya-1949038841.html

https://ria.ru/20240528/sputnik-1948807259.html

японское море

япония

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японское море, япония, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)