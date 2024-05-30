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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:32
2024-05-30T00:32
2024-05-30T00:35
в мире
японское море
япония
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап."Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".
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в мире, японское море, япония
В мире, Японское море, Япония
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря