https://ria.ru/20240530/kndr-1949245032.html

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:32

2024-05-30T00:32

2024-05-30T00:35

в мире

японское море

япония

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап."Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".

https://ria.ru/20240529/yuzhnaya_koreya-1949038841.html

японское море

япония

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2024

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в мире, японское море, япония