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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.05.2024
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00:32 30.05.2024 (обновлено: 00:35 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kndr-1949245032.html
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:32
2024-05-30T00:35
в мире
японское море
япония
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап."Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".
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в мире, японское море, япония
В мире, Японское море, Япония
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, предает агентство Рёнхап.
"Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.
Мешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле. 29 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор
Вчера, 05:29
В свою очередь телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".
 
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