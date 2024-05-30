https://ria.ru/20240530/klinika-1949500894.html
На юге Москвы опечатали частную клинику
На юге Москвы опечатали частную клинику - РИА Новости, 30.05.2024
На юге Москвы опечатали частную клинику
Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило деятельность частной клиники ООО "Аленика" из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:44
2024-05-30T19:44
2024-05-30T19:44
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило деятельность частной клиники ООО "Аленика" из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, объект опечатан, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе в ходе плановой выездной проверки клиники ООО "Аленика"… были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований… Объект был опечатан, работа клиники до решения суда прекращена", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушения касались неудовлетворительного санитарно-технического состояния объекта, в том числе коммуникаций, а также систем отопления, несоблюдения дезинфекционно-стерилизационного режима, порядка обращения с медицинскими отходами, несоблюдения порядка проведения предварительных/периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников. "По фактам выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью населения, персонала и пациентов клиники, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты B, C, а также иных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в отношении ООО "Аленика" 16 мая 2024 года составлены протоколы о временном запрете деятельности", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240424/klinika-1942097828.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На юге Москвы опечатали частную клинику
Роспотребнадзор опечатал частную клинику "Аленика", ее работа прекращена до суда
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило деятельность частной клиники ООО "Аленика" из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, объект опечатан, сообщается на сайте ведомства.
«
"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе в ходе плановой выездной проверки клиники ООО "Аленика"… были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований… Объект был опечатан, работа клиники до решения суда прекращена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения касались неудовлетворительного санитарно-технического состояния объекта, в том числе коммуникаций, а также систем отопления, несоблюдения дезинфекционно-стерилизационного режима, порядка обращения с медицинскими отходами, несоблюдения порядка проведения предварительных/периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников.
"По фактам выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью населения, персонала и пациентов клиники, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты B, C, а также иных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в отношении ООО "Аленика" 16 мая 2024 года составлены протоколы о временном запрете деятельности", - уточняется в сообщении.