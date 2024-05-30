https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html

США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае

США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 30.05.2024

США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае

США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, в любой момент эти точки могут быть использованы для провокации в отношении Китая по украинскому... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:15

2024-05-30T11:15

2024-05-30T11:18

китай

тайвань

южно-китайское море

игорь моргулов

нато

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, в любой момент эти точки могут быть использованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. "Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО", - сказал Моргулов в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". "Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20231127/rakety-1912131624.html

китай

тайвань

южно-китайское море

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китай, тайвань, южно-китайское море, игорь моргулов, нато