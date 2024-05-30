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США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 30.05.2024
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11:15 30.05.2024 (обновлено: 11:18 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае - РИА Новости, 30.05.2024
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, в любой момент эти точки могут быть использованы для провокации в отношении Китая по украинскому... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:15
2024-05-30T11:18
китай
тайвань
южно-китайское море
игорь моргулов
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, в любой момент эти точки могут быть использованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. "Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО", - сказал Моргулов в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". "Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию", - добавил дипломат.
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китай, тайвань, южно-китайское море, игорь моргулов, нато
Китай, Тайвань, Южно-Китайское море, Игорь Моргулов, НАТО
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае

Посол России в КНР Моргулов: США могут использовать Тайвань для провокации Китая

© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, в любой момент эти точки могут быть использованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО", - сказал Моргулов в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении Китая по украинскому сценарию", - добавил дипломат.
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