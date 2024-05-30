https://ria.ru/20240530/kharkov-1949374735.html

Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024

Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове

Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:23

2024-05-30T14:23

2024-05-30T14:23

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. "Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20240530/vs-rf-1949353133.html

https://radiosputnik.ru/20240524/kharkov-1948085089.html

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в мире, харьков, винницкая область, украина, вооруженные силы рф