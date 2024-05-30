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Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/kharkov-1949374735.html
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:23
2024-05-30T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
винницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. "Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240530/vs-rf-1949353133.html
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в мире, харьков, винницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Винницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел еще один взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный на месте взрыва в Харькове
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове.
"Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Минобороны заявили о продвижении бойцов группировки "Север" под Харьковом
Вчера, 13:27
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Улица в Харькове. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Мэр Харькова рассказал о "проекте безопасности" за две сотни миллионов евро
24 мая, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВинницкая областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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