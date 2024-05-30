https://ria.ru/20240530/kharkov-1949251781.html
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.05.2024
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:54
2024-05-30T02:54
2024-05-30T03:01
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города. "Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова Терехов: под удар попал объект критической инфраструктуры
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.
«
"Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.