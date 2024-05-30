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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 30.05.2024 (обновлено: 02:53 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kharkov-1949249911.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:20
2024-05-30T02:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов была слышна в Харькове", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.Кроме того, сообщается о взрывах в Хмельницкой области.Ранее стало известно о двух сериях взрывов в Днепропетровске. В 12 областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949247678.html
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в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"Серия взрывов была слышна в Харькове", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.
Кроме того, сообщается о взрывах в Хмельницкой области.
Сотрудники пожарной службы Украины
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
01:23
Ранее стало известно о двух сериях взрывов в Днепропетровске. В 12 областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье
Вчера, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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