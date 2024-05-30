https://ria.ru/20240530/kharkov-1949249911.html

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:20

2024-05-30T02:20

2024-05-30T02:53

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов была слышна в Харькове", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.Кроме того, сообщается о взрывах в Хмельницкой области.Ранее стало известно о двух сериях взрывов в Днепропетровске. В 12 областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949247678.html

https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

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в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины