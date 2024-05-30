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Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца - РИА Новости, 30.05.2024
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03:26 30.05.2024 (обновлено: 05:34 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html
Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца
Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца - РИА Новости, 30.05.2024
Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца
Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:26
2024-05-30T05:34
общество
россия
михаил гинзбург
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач России, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.&quot;Мы говорим сегодня о здоровом образе жизни и здоровом питании. Первое, на что надо обращать внимание, это значительное уменьшение потребления поваренной соли. В среднем надо потреблять не более одного-двух граммов поваренной соли в течение суток соль. Для больных артериальной гипертонией надо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования&quot;, — пояснил Гинзбург.Он добавил, что здоровая диета для сердца должна включать в себя значительное количество овощей и фруктов."Считается, что в день для здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо потреблять от 600 до 800 грамм данных продуктов. В пище должно быть уменьшено количество легко усваиваемых углеводов, в частности, сахаров, варенья. И потреблять нужно умеренное количество белков животного происхождения", — отметил врач.Кардиолог подчеркнул, что к полезным продуктам относятся различные морепродукты, в частности рыба, особенно северных морей и северных рек, так как она содержит достаточное количество полезных жирных кислот. При этом важно уменьшить количество потребляемого жирного мяса: свинины и баранины.
https://ria.ru/20240529/dietolog-1949033627.html
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общество, россия, михаил гинзбург
Общество, Россия, Михаил Гинзбург
Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца

Кардиолог Гинзбург: слишком соленые продукты вредны при болезнях сердца

© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockersСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockers
Соль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач России, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.
«

"Мы говорим сегодня о здоровом образе жизни и здоровом питании. Первое, на что надо обращать внимание, это значительное уменьшение потребления поваренной соли. В среднем надо потреблять не более одного-двух граммов поваренной соли в течение суток соль. Для больных артериальной гипертонией надо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования", — пояснил Гинзбург.

Он добавил, что здоровая диета для сердца должна включать в себя значительное количество овощей и фруктов.
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"Считается, что в день для здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо потреблять от 600 до 800 грамм данных продуктов. В пище должно быть уменьшено количество легко усваиваемых углеводов, в частности, сахаров, варенья. И потреблять нужно умеренное количество белков животного происхождения", — отметил врач.
Кардиолог подчеркнул, что к полезным продуктам относятся различные морепродукты, в частности рыба, особенно северных морей и северных рек, так как она содержит достаточное количество полезных жирных кислот. При этом важно уменьшить количество потребляемого жирного мяса: свинины и баранины.
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