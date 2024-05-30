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Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 30.05.2024
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14:05 30.05.2024 (обновлено: 17:15 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kadyrov-1949369446.html
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 30.05.2024
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей тому, кто первым угадает, что ему говорят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:05
2024-05-30T17:15
россия
узбекистан
рамзан кадыров
владимир путин
шавкат мирзиеев
общество
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей тому, кто первым угадает, что ему говорят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видео, выложенном в Telegram руководителя региона. "Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз в телеграм или в инстаграм*", — написал он. Кадыров добавил, что некоторые из его окружения в курсе содержания беседы, но они пообещали ему не допустить "утечки правильного ответа". Он напомнил им, чтобы они не подсказывали участникам и воздержались от любых комментариев.Глава республики подчеркнул, что в противном случае его доверие к этим людям будет навсегда утрачено. Но он выразил уверенность, что они и так знают об этом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948599266.html
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Миллион от Кадырова тому, кто угадает, что ему говорят Путин и Мирзиеев
Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорят Путин и президент Узбекистана Мирзиеев на этом видео.
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россия, узбекистан, рамзан кадыров, владимир путин, шавкат мирзиеев, общество
Россия, Узбекистан, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Общество
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева

Кадыров предостерег окружение от утечки ответа в конкурсе на миллион рублей

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей тому, кто первым угадает, что ему говорят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видео, выложенном в Telegram руководителя региона.
"Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз в телеграм или в инстаграм*", — написал он.
Рамзан Кадыров во время посещения кладбища Шейх Зайнуддин в Ташкенте. 27 мая 2024
Кадыров посетил в Ташкенте места, связанные с отцом
27 мая, 12:25
Кадыров добавил, что некоторые из его окружения в курсе содержания беседы, но они пообещали ему не допустить "утечки правильного ответа". Он напомнил им, чтобы они не подсказывали участникам и воздержались от любых комментариев.
Глава республики подчеркнул, что в противном случае его доверие к этим людям будет навсегда утрачено. Но он выразил уверенность, что они и так знают об этом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияУзбекистанРамзан КадыровВладимир ПутинШавкат МирзиеевОбщество
 
 
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