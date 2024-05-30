https://ria.ru/20240530/kadyrov-1949369446.html

Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева

Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 30.05.2024

Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей тому, кто первым угадает, что ему говорят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:05

2024-05-30T14:05

2024-05-30T17:15

россия

узбекистан

рамзан кадыров

владимир путин

шавкат мирзиеев

общество

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей тому, кто первым угадает, что ему говорят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видео, выложенном в Telegram руководителя региона. "Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз в телеграм или в инстаграм*", — написал он. Кадыров добавил, что некоторые из его окружения в курсе содержания беседы, но они пообещали ему не допустить "утечки правильного ответа". Он напомнил им, чтобы они не подсказывали участникам и воздержались от любых комментариев.Глава республики подчеркнул, что в противном случае его доверие к этим людям будет навсегда утрачено. Но он выразил уверенность, что они и так знают об этом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948599266.html

https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html

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узбекистан

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Миллион от Кадырова тому, кто угадает, что ему говорят Путин и Мирзиеев Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему говорят Путин и президент Узбекистана Мирзиеев на этом видео. 2024-05-30T14:05 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, рамзан кадыров, владимир путин, шавкат мирзиеев, общество