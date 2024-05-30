https://ria.ru/20240530/ka-52m-1949256836.html

Экипажи "Аллигаторов" сорвали ротацию подразделений ВСУ

Экипажи "Аллигаторов" сорвали ротацию подразделений ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024

Экипажи "Аллигаторов" сорвали ротацию подразделений ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила подразделения ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:08

2024-05-30T05:08

2024-05-30T05:08

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воздушно-космические силы россии

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ми-8 амтш

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила подразделения ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м "Аллигатор", транспортно-боевого вертолёта Ми-35м и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После этого экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "Задача была получена на командном пункте. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника неуправляемы ракетным вооружением. По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета", - приводит Минобороны слова штурмана вертолета Ми-35м Владислава. МО РФ также опубликовало видеоролик, где видно, как вертолёт наносит удар.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-35м, ми-8 амтш