https://ria.ru/20240530/izvinenie-1949451270.html

В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем

В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем - РИА Новости, 30.05.2024

В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии в беседе с изданием Der Spiegel извинилась перед людьми с... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:21

2024-05-30T17:21

2024-05-30T18:03

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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии в беседе с изданием Der Spiegel извинилась перед людьми с расстройством аутистического спектра за сравнение канцлера Олафа Шольца с ними. "Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло", — сказала она.По словам политика, она уже находится в контакте с рядом людей, страдающих этим расстройством. При этом она отметила, что Шольц "глубоко разочаровал" ее манерой своей деятельности и отсутствием коммуникации, так как это не идет на пользу стране.Накануне известная своей воинственной риторикой и лоббизмом немецких оборонных концернов Штрак-Циммерман заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что у Шольца "черты аутиста", поскольку он не может объяснить населению свои действия. По ее мнению, канцлер формирует политику на основе опросов: сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить. Депутат ранее неоднократно критиковала Шольца за сдержанность в вопросе поставок Украине дальнобойного оружия. В свою очередь, Ларс Клингбайль, глава Социал-демократической партии (СДПГ), к которой также принадлежит сам канцлер, призвал Штрак-Циммерман извиниться за это высказывание. Как заявил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории России. По его словам, это часть конфиденциальных договоренностей между странами-партнерами.Накануне Шольц на встрече с президентом Франции после слов Эммануэля Макрона о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России, не стал вступать с ним в противоречие. Он ответил, что Киев "имеет законное право защищаться".

https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html

https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html

https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html

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в мире, украина, киев, россия, олаф шольц, эммануэль макрон