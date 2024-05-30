В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем
Депутат бундестага извинилась перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии в беседе с изданием Der Spiegel извинилась перед людьми с расстройством аутистического спектра за сравнение канцлера Олафа Шольца с ними.
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"Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло", — сказала она.
По словам политика, она уже находится в контакте с рядом людей, страдающих этим расстройством. При этом она отметила, что Шольц "глубоко разочаровал" ее манерой своей деятельности и отсутствием коммуникации, так как это не идет на пользу стране.
Накануне известная своей воинственной риторикой и лоббизмом немецких оборонных концернов Штрак-Циммерман заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что у Шольца "черты аутиста", поскольку он не может объяснить населению свои действия. По ее мнению, канцлер формирует политику на основе опросов: сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить. Депутат ранее неоднократно критиковала Шольца за сдержанность в вопросе поставок Украине дальнобойного оружия.
В свою очередь, Ларс Клингбайль, глава Социал-демократической партии (СДПГ), к которой также принадлежит сам канцлер, призвал Штрак-Циммерман извиниться за это высказывание.
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Накануне Шольц на встрече с президентом Франции после слов Эммануэля Макрона о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России, не стал вступать с ним в противоречие. Он ответил, что Киев "имеет законное право защищаться".