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Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года - РИА Новости, 30.05.2024
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20:25 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/itogi-1949511440.html
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года - РИА Новости, 30.05.2024
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года
Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:25
2024-05-30T20:25
симферополь
севастополь
ялта
петр фрадков
псб (банк псб)
промсвязьбанк
республика крым
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 миллиардов рублей. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.Отделения банка работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи.За два года работы банка на полуострове более 14 миллиардов рублей сбережений доверили жители Крыма банку. Также кредитная организация выдала физлицам кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. А еще 3 миллиарда рублей банк выдал жителям полуострова ипотечных займов.Среди наиболее популярных у клиента банка государственных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". Востребовано рефинансирование жилищных кредитов.Что касается малого и среднего бизнеса, то с банком работают более 5 тысяч представителей. Объем проектного финансирования, одобренного застройщикам полуострова Крым, составил более 18 миллиардов рублей.Также банк выдал более 1,2 миллиарда кредитов в сфере агропромышленного комплекса, включая более 730 миллионов рублей по льготной программе."Прошло два года, как мы начали работать на Крымском полуострове, и это без преувеличения стало поворотным событием в современной истории Крыма", - сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html
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симферополь
севастополь
ялта
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симферополь, севастополь, ялта, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, республика крым
Симферополь, Севастополь, Ялта, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Республика Крым

Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 миллиардов рублей. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.
Отделения банка работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи.
За два года работы банка на полуострове более 14 миллиардов рублей сбережений доверили жители Крыма банку. Также кредитная организация выдала физлицам кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. А еще 3 миллиарда рублей банк выдал жителям полуострова ипотечных займов.
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Среди наиболее популярных у клиента банка государственных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". Востребовано рефинансирование жилищных кредитов.
Что касается малого и среднего бизнеса, то с банком работают более 5 тысяч представителей. Объем проектного финансирования, одобренного застройщикам полуострова Крым, составил более 18 миллиардов рублей.
Также банк выдал более 1,2 миллиарда кредитов в сфере агропромышленного комплекса, включая более 730 миллионов рублей по льготной программе.
"Прошло два года, как мы начали работать на Крымском полуострове, и это без преувеличения стало поворотным событием в современной истории Крыма", - сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
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