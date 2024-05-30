https://ria.ru/20240530/itogi-1949511440.html
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года - РИА Новости, 30.05.2024
Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года
Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:25
2024-05-30T20:25
2024-05-30T20:25
симферополь
севастополь
ялта
петр фрадков
псб (банк псб)
промсвязьбанк
республика крым
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 миллиардов рублей. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.Отделения банка работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи.За два года работы банка на полуострове более 14 миллиардов рублей сбережений доверили жители Крыма банку. Также кредитная организация выдала физлицам кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. А еще 3 миллиарда рублей банк выдал жителям полуострова ипотечных займов.Среди наиболее популярных у клиента банка государственных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". Востребовано рефинансирование жилищных кредитов.Что касается малого и среднего бизнеса, то с банком работают более 5 тысяч представителей. Объем проектного финансирования, одобренного застройщикам полуострова Крым, составил более 18 миллиардов рублей.Также банк выдал более 1,2 миллиарда кредитов в сфере агропромышленного комплекса, включая более 730 миллионов рублей по льготной программе."Прошло два года, как мы начали работать на Крымском полуострове, и это без преувеличения стало поворотным событием в современной истории Крыма", - сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html
https://ria.ru/20240508/zaymy-1944758859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, ялта, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, республика крым
Симферополь, Севастополь, Ялта, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Республика Крым
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 миллиардов рублей. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.
За два года работы банка на полуострове более 14 миллиардов рублей сбережений доверили жители Крыма банку. Также кредитная организация выдала физлицам кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. А еще 3 миллиарда рублей банк выдал жителям полуострова ипотечных займов.
Среди наиболее популярных у клиента банка государственных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". Востребовано рефинансирование жилищных кредитов.
Что касается малого и среднего бизнеса, то с банком работают более 5 тысяч представителей. Объем проектного финансирования, одобренного застройщикам полуострова Крым, составил более 18 миллиардов рублей.
Также банк выдал более 1,2 миллиарда кредитов в сфере агропромышленного комплекса, включая более 730 миллионов рублей по льготной программе.
"Прошло два года, как мы начали работать на Крымском полуострове, и это без преувеличения стало поворотным событием в современной истории Крыма", - сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков
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