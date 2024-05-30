https://ria.ru/20240530/itogi-1949511440.html

Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года

Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года - РИА Новости, 30.05.2024

Подведены итоги работы ПСБ в Крыму за два года

Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:25

2024-05-30T20:25

2024-05-30T20:25

симферополь

севастополь

ялта

петр фрадков

псб (банк псб)

промсвязьбанк

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Клиентами ПСБ за два года работы в Крыму стали примерно 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 миллиардов рублей. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.Отделения банка работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи.За два года работы банка на полуострове более 14 миллиардов рублей сбережений доверили жители Крыма банку. Также кредитная организация выдала физлицам кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. А еще 3 миллиарда рублей банк выдал жителям полуострова ипотечных займов.Среди наиболее популярных у клиента банка государственных ипотечных программ - "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". Востребовано рефинансирование жилищных кредитов.Что касается малого и среднего бизнеса, то с банком работают более 5 тысяч представителей. Объем проектного финансирования, одобренного застройщикам полуострова Крым, составил более 18 миллиардов рублей.Также банк выдал более 1,2 миллиарда кредитов в сфере агропромышленного комплекса, включая более 730 миллионов рублей по льготной программе."Прошло два года, как мы начали работать на Крымском полуострове, и это без преувеличения стало поворотным событием в современной истории Крыма", - сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.

https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html

https://ria.ru/20240508/zaymy-1944758859.html

симферополь

севастополь

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

симферополь, севастополь, ялта, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, республика крым