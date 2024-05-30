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Россияне рассказали, чем займутся летом - РИА Новости, 30.05.2024
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09:05 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/issledovanie-1949173547.html
Россияне рассказали, чем займутся летом
Россияне рассказали, чем займутся летом - РИА Новости, 30.05.2024
Россияне рассказали, чем займутся летом
Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники выяснили, чем россияне планируют заниматься летом. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей из... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:05
2024-05-30T09:05
одноклассники
работа.ру
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники выяснили, чем россияне планируют заниматься летом. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей из всех регионов России. Более половины россиян (57%) ждут лета, потому что смогут заниматься любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — так, 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% начнут бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% — баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, а 3% хотят кататься на сапах. По 1% проголосовали за гольф, квадроциклы и вейксерфинг.По данным Одноклассников, интерес к контенту о спортивной тематике в преддверии летнего сезона действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт — число подписчиков этих групп с начала марта до начала мая увеличилось на 31%. При этом, если в марте подписчиков больше интересуют тематики фитнеса и похудения, то уже ближе к середине мая пользователи ищут единомышленников в группах про теннис, бадминтон, футбол и пр.Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% хотят рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растёт с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону. При этом, в текущем году спрос на контент про садоводство особенно заметен среди пользователей до 30 лет (+15% год к году).Чаще всего участники исследования занимаются любимым хобби в одиночестве (58%). 39% приглашают присоединиться семью, 28% — друзей, 17% — партнера, а 4% — коллег.Из респондентов, ищущих единомышленников среди коллег, 40% занимаются с ними активным отдыхом. 35% играют в настолки, 34% посвящают время творчеству, а 22% опрошенных дегустируют напитки. 21% участников исследования вместе с коллегами смотрят спортивные матчи, а 20% даже организовали спортивную команду. 10% опрошенных же обычно обсуждают книги и кино.Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала. На сервисе размещено более 23 млн резюме и зарегистрировано около 970 тысяч работодателей. Одноклассники — одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья, входит в холдинг VK. В настоящее время охватывают десятки миллионов человек в России и других странах. Ежемесячная аудитория соцсети в России — более 35 млн человек.
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одноклассники, работа.ру
Одноклассники, Работа.ру

Россияне рассказали, чем займутся летом

© ОКРоссияне рассказали, чем займутся летом
Россияне рассказали, чем займутся летом
© ОК
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники выяснили, чем россияне планируют заниматься летом. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей из всех регионов России.
Более половины россиян (57%) ждут лета, потому что смогут заниматься любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.
Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — так, 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% начнут бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% — баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, а 3% хотят кататься на сапах. По 1% проголосовали за гольф, квадроциклы и вейксерфинг.
© ОКРоссияне рассказали, чем займутся летом
Россияне рассказали, чем займутся летом
© ОК
Россияне рассказали, чем займутся летом
По данным Одноклассников, интерес к контенту о спортивной тематике в преддверии летнего сезона действительно растет. Начиная с марта пользователи активно подписываются на группы про спорт — число подписчиков этих групп с начала марта до начала мая увеличилось на 31%. При этом, если в марте подписчиков больше интересуют тематики фитнеса и похудения, то уже ближе к середине мая пользователи ищут единомышленников в группах про теннис, бадминтон, футбол и пр.
Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% хотят рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растёт с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону. При этом, в текущем году спрос на контент про садоводство особенно заметен среди пользователей до 30 лет (+15% год к году).
Чаще всего участники исследования занимаются любимым хобби в одиночестве (58%). 39% приглашают присоединиться семью, 28% — друзей, 17% — партнера, а 4% — коллег.
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Из респондентов, ищущих единомышленников среди коллег, 40% занимаются с ними активным отдыхом. 35% играют в настолки, 34% посвящают время творчеству, а 22% опрошенных дегустируют напитки. 21% участников исследования вместе с коллегами смотрят спортивные матчи, а 20% даже организовали спортивную команду. 10% опрошенных же обычно обсуждают книги и кино.
Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала. На сервисе размещено более 23 млн резюме и зарегистрировано около 970 тысяч работодателей.
Одноклассники — одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья, входит в холдинг VK. В настоящее время охватывают десятки миллионов человек в России и других странах. Ежемесячная аудитория соцсети в России — более 35 млн человек.
© ОКРоссияне рассказали, чем займутся летом
Россияне рассказали, чем займутся летом
© ОК
Россияне рассказали, чем займутся летом
 
ОдноклассникиРабота.ру
 
 
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