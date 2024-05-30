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Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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14:11 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/indiya-1949371125.html
Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине
Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине
Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:11
2024-05-30T14:11
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Ранее мы сообщали вам, что мы еще не приняли решение о нашем участии. О том, что решение принято, вы узнаете позже, или мы объявим об этом", - сказал он во время еженедельного брифинга. В ходе брифинга в четверг представитель МИД также сообщил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия Индии в Петербургском международном экономическом форуме. "Аналогично обстоит дело с Санкт-Петербургским экономическим форумом. На данный момент нам еще предстоит принять решение о том, кто поедет", - сказал он. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Ранее премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html
https://ria.ru/20240530/tailand-1949357551.html
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швейцария, россия, украина, владимир хохлов, нарендра моди
Швейцария, Россия, Украина, Владимир Хохлов, Нарендра Моди
Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине

МИД Индии: мы еще не приняли решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАгра, Индия
Агра, Индия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Агра, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Ранее мы сообщали вам, что мы еще не приняли решение о нашем участии. О том, что решение принято, вы узнаете позже, или мы объявим об этом", - сказал он во время еженедельного брифинга.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине
5 мая, 16:52
В ходе брифинга в четверг представитель МИД также сообщил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия Индии в Петербургском международном экономическом форуме.
"Аналогично обстоит дело с Санкт-Петербургским экономическим форумом. На данный момент нам еще предстоит принять решение о том, кто поедет", - сказал он.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Таиланд решает вопрос о направлении представителя на саммит по Украине
Вчера, 13:37
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Ранее премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.
Женевское Озеро - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Сенатор назвал саммит по Украине абсурдным и бесперспективным
29 мая, 11:26
 
ШвейцарияРоссияУкраинаВладимир ХохловНарендра Моди
 
 
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