https://ria.ru/20240530/indiya-1949371125.html

Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине

Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине

Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:11

2024-05-30T14:11

2024-05-30T14:11

швейцария

россия

украина

владимир хохлов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Индия еще не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Ранее мы сообщали вам, что мы еще не приняли решение о нашем участии. О том, что решение принято, вы узнаете позже, или мы объявим об этом", - сказал он во время еженедельного брифинга. В ходе брифинга в четверг представитель МИД также сообщил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия Индии в Петербургском международном экономическом форуме. "Аналогично обстоит дело с Санкт-Петербургским экономическим форумом. На данный момент нам еще предстоит принять решение о том, кто поедет", - сказал он. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Ранее премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

https://ria.ru/20240530/tailand-1949357551.html

https://ria.ru/20240529/sammit-1949082482.html

швейцария

россия

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швейцария, россия, украина, владимир хохлов, нарендра моди