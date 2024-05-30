https://ria.ru/20240530/gubernator-1949321746.html

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября

Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:18

2024-05-30T12:18

2024-05-30T12:42

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Сегодня на очередной, 34-й сессии Законодательного собрания с коллегами приняли решение о назначении выборов главы региона. В этом году единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области", - написал он.Луценко отметил, что решение о количестве дней для голосования в начале июня примет областная избирательная комиссия.Кроме того, по словам спикера, жители региона 8 сентября будут выбирать депутатов Вологодской городской думы. Также состоятся довыборы в Законодательное собрание области.Луценко также сообщил, что на заседании были приняты поправки в региональное избирательное законодательство, которые касаются запрета иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. Статус иностранного агента является основанием и для досрочного прекращения полномочий губернатора, депутатов Законодательного собрания, иных лиц, занимающих государственные должности области и членов избирательных комиссий.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вологодская область, происшествия