https://ria.ru/20240530/gubernator-1949321746.html
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября
Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:42
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Сегодня на очередной, 34-й сессии Законодательного собрания с коллегами приняли решение о назначении выборов главы региона. В этом году единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области", - написал он.Луценко отметил, что решение о количестве дней для голосования в начале июня примет областная избирательная комиссия.Кроме того, по словам спикера, жители региона 8 сентября будут выбирать депутатов Вологодской городской думы. Также состоятся довыборы в Законодательное собрание области.Луценко также сообщил, что на заседании были приняты поправки в региональное избирательное законодательство, которые касаются запрета иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. Статус иностранного агента является основанием и для досрочного прекращения полномочий губернатора, депутатов Законодательного собрания, иных лиц, занимающих государственные должности области и членов избирательных комиссий.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html
https://ria.ru/20240530/vybory-1949324375.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, происшествия
Вологодская область, Происшествия
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября
Заксобрание Вологодской области назначило выборы губернатора на 8 сентября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости.
Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на своей странице
в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня на очередной, 34-й сессии Законодательного собрания с коллегами приняли решение о назначении выборов главы региона. В этом году единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области", - написал он.
Луценко отметил, что решение о количестве дней для голосования в начале июня примет областная избирательная комиссия.
Кроме того, по словам спикера, жители региона 8 сентября будут выбирать депутатов Вологодской городской думы. Также состоятся довыборы в Законодательное собрание области.
Луценко также сообщил, что на заседании были приняты поправки в региональное избирательное законодательство, которые касаются запрета иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. Статус иностранного агента является основанием и для досрочного прекращения полномочий губернатора, депутатов Законодательного собрания, иных лиц, занимающих государственные должности области и членов избирательных комиссий.