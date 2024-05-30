Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 30.05.2024 (обновлено: 12:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/gubernator-1949321746.html
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября
Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:42
вологодская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:228:3001:1916_1920x0_80_0_0_3d2a0b2089cd8adfcff265ddaaa4eb90.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Сегодня на очередной, 34-й сессии Законодательного собрания с коллегами приняли решение о назначении выборов главы региона. В этом году единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области", - написал он.Луценко отметил, что решение о количестве дней для голосования в начале июня примет областная избирательная комиссия.Кроме того, по словам спикера, жители региона 8 сентября будут выбирать депутатов Вологодской городской думы. Также состоятся довыборы в Законодательное собрание области.Луценко также сообщил, что на заседании были приняты поправки в региональное избирательное законодательство, которые касаются запрета иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. Статус иностранного агента является основанием и для досрочного прекращения полномочий губернатора, депутатов Законодательного собрания, иных лиц, занимающих государственные должности области и членов избирательных комиссий.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html
https://ria.ru/20240530/vybory-1949324375.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_c54dc5158e4d31fe5ab36d37f5fdf412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, происшествия
Вологодская область, Происшествия
Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября

Заксобрание Вологодской области назначило выборы губернатора на 8 сентября

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Город Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области приняло решение о назначении выборов губернатора региона на 8 сентября, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня на очередной, 34-й сессии Законодательного собрания с коллегами приняли решение о назначении выборов главы региона. В этом году единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области", - написал он.
Для вас там все родное. Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить ХМАО
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Вчера, 12:30
Луценко отметил, что решение о количестве дней для голосования в начале июня примет областная избирательная комиссия.
Кроме того, по словам спикера, жители региона 8 сентября будут выбирать депутатов Вологодской городской думы. Также состоятся довыборы в Законодательное собрание области.
Луценко также сообщил, что на заседании были приняты поправки в региональное избирательное законодательство, которые касаются запрета иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. Статус иностранного агента является основанием и для досрочного прекращения полномочий губернатора, депутатов Законодательного собрания, иных лиц, занимающих государственные должности области и членов избирательных комиссий.
Вывеска на въезде в город Челябинск - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Челябинской области назначили дату выборов губернатора
Вчера, 12:22
 
Вологодская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала