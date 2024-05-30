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Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет - РИА Новости, 30.05.2024
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13:04 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/gruziya-1949342542.html
Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет
Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет - РИА Новости, 30.05.2024
Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне проходящих протестов против закона об иноагентах заявил, что "майдана" в стране не случится. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:04
2024-05-30T13:04
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ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне проходящих протестов против закона об иноагентах заявил, что "майдана" в стране не случится. "Что касается параллели между "майданом" и проходящими в Грузии процессами, хочу всем сообщить, что никто не добьется "майдана" в Грузии. Напомню, какими стали последствия "майдана" для Украины. Тогда руководство Украины было назначено извне, один раз, затем второй раз и в итоге тот, кто назначил, не взял на себя ответственность за развитие событий", - заявил премьер журналистам. По его словам, самым важным для властей Грузии является забота о независимости. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства. Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против - четыре. Несмотря на уличные протесты, которые длятся в Тбилиси и крупных городах Грузии уже почти полтора месяца, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза, парламент все же принял этот закон. Теперь он отправлен на подпись президенту Зурабишвили, у нее есть пятидневный срок для его подписания. Если она не подпишет его, закон будет подписан и опубликован спикером парламента. После публикации закона минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать реестр "организаций, осуществляющих интересы иностранной силы". После запуска реестра регистрация в нем становится обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, которые более 20% доходов получают от иностранного государства.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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грузия, сша, украина, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, энтони блинкен, в мире
Грузия, США, Украина, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Энтони Блинкен, В мире
Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет

Премьер Грузии Кобахидзе: никто не добьется "майдана" в Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне проходящих протестов против закона об иноагентах заявил, что "майдана" в стране не случится.
"Что касается параллели между "майданом" и проходящими в Грузии процессами, хочу всем сообщить, что никто не добьется "майдана" в Грузии. Напомню, какими стали последствия "майдана" для Украины. Тогда руководство Украины было назначено извне, один раз, затем второй раз и в итоге тот, кто назначил, не взял на себя ответственность за развитие событий", - заявил премьер журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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По его словам, самым важным для властей Грузии является забота о независимости.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против - четыре. Несмотря на уличные протесты, которые длятся в Тбилиси и крупных городах Грузии уже почти полтора месяца, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза, парламент все же принял этот закон. Теперь он отправлен на подпись президенту Зурабишвили, у нее есть пятидневный срок для его подписания. Если она не подпишет его, закон будет подписан и опубликован спикером парламента.
После публикации закона минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать реестр "организаций, осуществляющих интересы иностранной силы". После запуска реестра регистрация в нем становится обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, которые более 20% доходов получают от иностранного государства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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ГрузияСШАУкраинаСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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