https://ria.ru/20240530/groza-1949307138.html

Москвичей предупредили о грозе и ветре

Москвичей предупредили о грозе и ветре - РИА Новости, 30.05.2024

Москвичей предупредили о грозе и ветре

Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:42

2024-05-30T11:42

2024-05-30T12:01

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240530/pogoda-1949265238.html

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Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода, общество