https://ria.ru/20240530/groza-1949307138.html
Москвичей предупредили о грозе и ветре
Москвичей предупредили о грозе и ветре - РИА Новости, 30.05.2024
Москвичей предупредили о грозе и ветре
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:42
2024-05-30T11:42
2024-05-30T12:01
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 12 до 22 часов 30 мая местами в Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240530/pogoda-1949265238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода, общество
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода, Общество
Москвичей предупредили о грозе и ветре
В Москве в четверг ожидаются дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду