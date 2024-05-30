https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html

Госавтоинспекция призвала не допускать нарушений правил перевозки детей

Госавтоинспекция призвала не допускать нарушений правил перевозки детей - РИА Новости, 30.05.2024

Госавтоинспекция призвала не допускать нарушений правил перевозки детей

По оперативным данным за первые четыре месяца 2024 года, на российских дорогах зафиксировано более 1,8 тысячи ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами, в которых... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

россия

автомобили

дтп

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По оперативным данным за первые четыре месяца 2024 года, на российских дорогах зафиксировано более 1,8 тысячи ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами, в которых 84 ребенка погибли, более 2,1 тысячи получили ранения, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.Как отметили в Госавтоинспекции, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число несовершеннолетних пассажиров, погибших в автоавариях, снизилось более чем на 20%.В каждом девятом таком ДТП зафиксированы факты пренебрежения водителями правилами использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, в следствие чего погибли 18 и получили ранения 228 несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 12 лет. Эти показатели также снизились на 5,3% и 1,7% соответственно."Вина в подобных ДТП лежит на взрослых участниках дорожного движения. Чаще всего это родители пострадавшего, которые нарушили Правила дорожного движения, а именно превысили скорость, выехали на полосу встречного движения, перевозили детей в автомобиле без автокресла или не пристегнув ремнями безопасности. При этом использование детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младенцев на 71%, среди детей более старшего возраста – на 54%. Вероятность получения тяжелых травм сокращается на 70%", - подчеркнули в Госавтоинспекции.Также водителям напомнили, что при перевозке детей необходимо свести маневры к минимуму, а от особо опасных таких, как выезд на встречную полосу, отказаться вовсе."Стиль вождения должен быть плавным. Скоростной режим следует выбирать в пределах разрешенных значений, корректируя его в зависимости от реальной дорожной ситуации", – пояснили в Госавтоинспекции.Всего же, по оперативным данным с января по апрель 2024 года, произошло 4062 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В них погибли 115 детей, ранения получили 4419.Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия в местах, где в большей степени летом перевозят или подвозят несовершеннолетних – у образовательных организаций, в которых открыты летние школьные лагеря, культурно-массовых учреждений, садовых обществ, на выездах из населенных пунктов. С детьми-пешеходами автоинспекторы рекомендуют родителям проговорить маршруты их передвижения, проконтролировать наличие на одежде световозвращающих элементов, а также напомнить правила безопасного передвижения на самокатах и велосипедах.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240418/gosavtoinspektsiya-1940460960.html

https://ria.ru/20240401/prava-1937034064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, автомобили, дтп