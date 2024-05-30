https://ria.ru/20240530/gnesina-1948859495.html

Биография Елены Гнесиной

Биография Елены Гнесиной - РИА Новости, 30.05.2024

Биография Елены Гнесиной

Пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР Елена Фабиановна Гнесина родилась 30 мая (18 мая по старому стилю) 1874 года в Ростове-на-Дону в семье... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:24

2024-05-30T01:24

2024-05-30T01:24

справки

михаил гнесин

геннадий рождественский

государственное музыкальное училище имени гнесиных

российская академия музыки имени гнесиных

арам хачатурян

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Пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР Елена Фабиановна Гнесина родилась 30 мая (18 мая по старому стилю) 1874 года в Ростове-на-Дону в семье Фабиана Осиповича Гнесина, казенного раввина, и певицы Беллы Исаевны Флетзингер-Гнесиной. Сестра композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Гнесина. В семье Гнесиных родились двенадцать детей, однако в живых остались четыре сына и пять дочерей, семеро из которых тесно связали свою жизнь с музыкой.Родители всегда поддерживали своих детей в стремление связать свою жизнь с музыкой, и Елена Гнесина не стала исключением. Окончив гимназию в родном городе, она в 1885 году поступила в Московскую консерваторию (сейчас Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского).В консерватории педагогами будущей пианистки стали знаменитые композиторы Антон Аренский и Сергей Танеев, дирижер и пианист Василий Сафонов, итальянский композитор и пианист Ферруччо Бузони. Будучи одной из наиболее талантливых учениц, в последний период обучения в консерватории Гнесина начала преподавать фортепиано в Интернате гимназии Арсеньевых.В 1893 году Елена Гнесина окончила консерваторию с малой серебряной медалью, после чего начала концертировать как солирующая пианистка, ансамблистка и аккомпаниатор.Ее концертная деятельность продолжалась в течение 25 лет. Она выступала в благотворительных концертах, просветительских мероприятиях, концертах различных художественных обществ. Постоянными партнерами Гнесиной были певцы Павел Хохлов, Леонид Собинов, Анна Книппер, она выступала также с братьями Пресс – Иосифом (виолончелист) и Михаилом (скрипач), виолончелистами Михаилом Букиником и Александром Крейном, своей сестрой – скрипачкой Елизаветой Гнесиной, с коллективом Московской симфонической капеллы под руководством Вячеслава Булычева и др. В 1895 году Елена Гнесина вместе с сестрами Евгенией и Марией открыла музыкальное училище в Гагаринском переулке в Москве. С самых первых дней она стала главой учебного заведения, взяв на себя все административные и организационные дела.Вначале в училище обучались всего 20 детей. Плата за обучение была небольшой, а некоторых учеников сестры учили бесплатно. Училище быстро завоевало славу высокопрофессионального музыкального учебного заведения и стало одним из лучших в стране. Первоначально педагогический коллектив состоял только из трех сестер Гнесиных, позже в него влились еще две сестры – Елизавета и Ольга Гнесины, композиторы Александр Гречанинов и Рейнгольд Глиэр и др.В 1900 году, когда учеников стало больше, учебное заведение переехало на Собачью площадку, в дом № 5. Старейшими отделами училища были отделы фортепиано и струнных инструментов. Постепенно к обучению игре на музыкальных инструментах добавились новые дисциплины: гармония и энциклопедия, сольфеджио и элементарная теория, хор и ансамбль.После революции, благодаря воле и упорству Елены Гнесиной, возглавляемое ею учебное заведение не было ликвидировано и получило поддержку государства на дальнейшее развитие. В 1919 году решением наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского получило статус государственной музыкальной школы, а в 1925 году стало Государственным музыкальным техникумом имени Гнесиных (с 1936 года Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, сейчас Музыкальное училище имени Гнесиных), частью которого стала Детская музыкальная школа (сейчас Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных). Техникум возглавила Елена Гнесина. В 1920-е годы Елена Гнесина активно включилась в общественную работу – в деятельность Московского отдела народного образования, музыкального отдела Наркомпроса РСФСР, отдела художественного образования при Главном управлении профессионального образования и других организаций. Кроме того, она преподавала в трудовых колониях Анны Луначарской, Первой Кремлевской школе ВЦИК.В 1929 году Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ) начала кампанию против Гнесиных. Борясь за созданное ею учебное заведение, Елена Гнесина одновременно отстаивала право на существование музыкальных школ, которые были объявлены ненужными. В 1932 году с ликвидацией РАПМа преследования прекратились, Гнесина смогла продолжить развивать свое учебное заведение при поддержке властей. Постепенно техникум стал одним из лучших во всесоюзном масштабе средних учебных заведений, готовивших кадры для консерватории.В 1937 году из-за нехватки места под новые классы Елена Гнесина добилась организации строительства нового здания для училища и школы на улице Воровского (сейчас Поварская улица), которое позже прервалось из-за начала Великой Отечественной войны. Занятия в училище были прекращены, сама Гнесина оказалась в эвакуации. Но уже в начале 1942 года вернулась в Москву, где смогла организовать работу своего учебного заведения. Кроме того, Гнесина добилась возобновления строительства здания для училища, которое она мечтала превратить в институт.В 1944 году вышло постановление правительства о создании в Москве Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных) в здании на улице Воровского.В 1946 году состоялся переезд учебного заведения Гнесиных в новое здание, что позволило открыть спецшколу-десятилетку для одаренных детей. Это окончательно сформировало комплекс учебных заведений имени Гнесиных, который стал состоять из четырех звеньев. Возглавила этот "музыкальный комбинат" Елена Гнесина.В 1948 году началась новая кампания против Гнесиных, вызванная "борьбой против формализма и космополитизма". Однако Елене Гнесиной снова удалось отстоять существование своих учебных заведений.В 1953 году Елена Гнесина окончательно ушла с руководящих должностей и стала художественным руководителем института. Этот пост она занимала до конца жизни. В общей сложности Гнесина возглавляла созданные ею учебные заведения на протяжении 72 лет.За годы своего существования учебные заведения Гнесиных выпустили значительное число знаменитых музыкантов, композиторов, дирижеров и др. Среди них Лев Оборин, Борис Чайковский, Арам Хачатурян, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Владимир Федосеев, Тимофей Докшицер, Евгений Кисин, Владимир Дашкевич, Давид Тухманов и др.Целый ряд известных хоров, оркестров и ансамблей вышло из студенческих коллективов института, такие как Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина, Ансамбль Дмитрия Покровского и др.Елена Гнесина была одним из основоположников современной трехступенной системы музыкального образования (школа – училище – вуз) в России. Она стала автором целого ряда методических пособий: "Первые шаги", "Маленькие этюды для начинающих", "Дуэты для маленьких скрипачей", "Музыкальные диктанты", "Миниатюры для фортепиано" и др.4 июня 1967 года Елена Гнесина умерла в возрасте 93 лет. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.Елена Гнесина дважды была награждена орденами Ленина и дважды орденами Трудового Красного Знамени. Также она была удостоена званий заслуженной артистки Республики (1925) и заслуженного деятеля искусств РСФСР (1935).В 1969 году в квартире Елены Гнесиной при Институте имени Гнесиных был создан мемориальный музей, где полностью сохранена прижизненная обстановка. В июне 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ "О праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной". Этот документ на государственном уровне подтвердил значимость вклада Елены Гнесиной в развитие культуры и искусства России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, михаил гнесин, геннадий рождественский, государственное музыкальное училище имени гнесиных, российская академия музыки имени гнесиных, арам хачатурян