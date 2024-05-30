Рейтинг@Mail.ru
Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/germaniya-1949449897.html
Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине
Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине
Такие члены Евросоюза, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию украинского конфликта, поставляя или планируя поставлять оружие НАТО для атак на российскую... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:16
2024-05-30T17:16
в мире
украина
швеция
франция
тино крупалла
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Такие члены Евросоюза, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию украинского конфликта, поставляя или планируя поставлять оружие НАТО для атак на российскую территорию вместо попыток установить мир, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Этот шаг немецкого правительства непонятен. На Украине все еще идет война. Приоритетом должно быть скорейшее прекращение войны и установление мира. Россия заявила, что готова к мирным переговорам. Несмотря на это, такие члены ЕС, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию, поставляя или желая поставлять оружие НАТО для атаки на российскую территорию", - заявил Крупалла, комментируя сообщения о том, что правительство Германии считает выполненными условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы АдГ. "Немецкое правительство не должно сейчас создавать впечатление, что оно хочет принять Украину в ЕС и оказывать ей военную помощь в будущем. В противном случае это создаст дополнительные препятствия для мирного соглашения", - добавил депутат. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949355221.html
https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html
украина
швеция
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция, франция, тино крупалла, евросоюз, нато
В мире, Украина, Швеция, Франция, Тино Крупалла, Евросоюз, НАТО
Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине

Депутат Крупалла: Швеция и Франция нацелены на эскалацию конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Такие члены Евросоюза, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию украинского конфликта, поставляя или планируя поставлять оружие НАТО для атак на российскую территорию вместо попыток установить мир, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Этот шаг немецкого правительства непонятен. На Украине все еще идет война. Приоритетом должно быть скорейшее прекращение войны и установление мира. Россия заявила, что готова к мирным переговорам. Несмотря на это, такие члены ЕС, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию, поставляя или желая поставлять оружие НАТО для атаки на российскую территорию", - заявил Крупалла, комментируя сообщения о том, что правительство Германии считает выполненными условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы АдГ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Кремле рассказали о последствиях поддержки НАТО эскалации на Украине
Вчера, 13:29
"Немецкое правительство не должно сейчас создавать впечатление, что оно хочет принять Украину в ЕС и оказывать ей военную помощь в будущем. В противном случае это создаст дополнительные препятствия для мирного соглашения", - добавил депутат.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
"Ядерная эскалация". Во Франции отреагировали на план НАТО по России
28 мая, 21:49
 
В миреУкраинаШвецияФранцияТино КрупаллаЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала