https://ria.ru/20240530/germaniya-1949449897.html

Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине

Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Депутат из ФРГ обвинил Швецию и Францию в эскалации конфликта на Украине

Такие члены Евросоюза, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию украинского конфликта, поставляя или планируя поставлять оружие НАТО для атак на российскую... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:16

2024-05-30T17:16

2024-05-30T17:16

в мире

украина

швеция

франция

тино крупалла

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Такие члены Евросоюза, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию украинского конфликта, поставляя или планируя поставлять оружие НАТО для атак на российскую территорию вместо попыток установить мир, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Этот шаг немецкого правительства непонятен. На Украине все еще идет война. Приоритетом должно быть скорейшее прекращение войны и установление мира. Россия заявила, что готова к мирным переговорам. Несмотря на это, такие члены ЕС, как Швеция и Франция, нацелены на эскалацию, поставляя или желая поставлять оружие НАТО для атаки на российскую территорию", - заявил Крупалла, комментируя сообщения о том, что правительство Германии считает выполненными условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы АдГ. "Немецкое правительство не должно сейчас создавать впечатление, что оно хочет принять Украину в ЕС и оказывать ей военную помощь в будущем. В противном случае это создаст дополнительные препятствия для мирного соглашения", - добавил депутат. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240530/peskov-1949355221.html

https://ria.ru/20240528/nato-1949007444.html

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в мире, украина, швеция, франция, тино крупалла, евросоюз, нато