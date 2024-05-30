https://ria.ru/20240530/gazoprovod-1949264371.html
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 30.05.2024
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления
Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:59
2024-05-30T07:59
2024-05-30T07:59
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что к работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет, заверили в комплексе городского хозяйства.
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москва, экономика, городское хозяйство москвы
Москва, Экономика, Городское хозяйство Москвы
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления
Газопровод низкого давления модернизировали в Щукине на северо-западе Москвы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет, заверили в комплексе городского хозяйства.