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В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 30.05.2024
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07:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/gazoprovod-1949264371.html
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 30.05.2024
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления
Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:59
2024-05-30T07:59
москва
экономика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что к работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет, заверили в комплексе городского хозяйства.
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москва, экономика, городское хозяйство москвы
Москва, Экономика, Городское хозяйство Москвы
В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления

Газопровод низкого давления модернизировали в Щукине на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВиды Москвы с высоты птичьего полета
Виды Москвы с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Виды Москвы с высоты птичьего полета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет, заверили в комплексе городского хозяйства.
 
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