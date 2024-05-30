https://ria.ru/20240530/gazoprovod-1949264371.html

В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления

В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 30.05.2024

В московском районе Щукино модернизировали газопровод низкого давления

Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:59

2024-05-30T07:59

2024-05-30T07:59

москва

экономика

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40805/29/408052967_0:86:3190:1880_1920x0_80_0_0_d878139e8d6d07cd13095dd3554c42d2.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Газопровод низкого давления модернизировали в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты АО "Мосгаз" модернизировали более двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что к работе приступили в начале 2023 года. Проложенные еще в прошлом веке стальные трубы, срок эксплуатации которых истекал, заменили на более современные, полиэтиленовые. Новый газопровод высокопрочный, устойчивый к коррозии, экологически безопасный и морозоустойчивый. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет, заверили в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, экономика, городское хозяйство москвы