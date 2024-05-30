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Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер - РИА Новости, 30.05.2024
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15:33 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/gagauziya-1949403425.html
Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер
Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер - РИА Новости, 30.05.2024
Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер
Власти Молдавии могут спровоцировать разрыв отношений между Кишиневом и административным центром Гагаузской автономии Комратом, если примут законопроект,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:33
2024-05-30T15:33
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут спровоцировать разрыв отношений между Кишиневом и административным центром Гагаузской автономии Комратом, если примут законопроект, который предполагает возможность вывести суды Гагаузии из подчинения автономии, заявила в четверг депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока "Победа" Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции. "На фоне напряженности, которая постоянно растет в Гагаузии в результате принимаемых властью ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) недружественных решений в отношении автономии, ликвидация Комратской апелляционной палаты и Вулканештского суда переполнит чашу терпения жителей региона. Последствия могут быть очень серьезными. Чтобы предотвратить окончательный разрыв отношений между Кишиневом и Комратом, мы представили поправку в проект властей о пересмотре карты судов", - написала в своем Telegram-канале Таубер. По словам депутата, она предложила перевести центральный офис Южной апелляционной палаты в Комрат, а не в Кагул, как предлагают авторы. "Кроме того, я предложила вернуть Вулканештский суд в юрисдикцию Комратского суда, а не передавать его в Кагул. Вчера на юридической комиссии большинство ПДС отклонило данную поправку. Сегодня же парламентское большинство отказалось исключить этот вопрос из повестки дня парламента", - подчеркнула Таубер. Депутат поясняла, что инициатива ПДС предусматривает ликвидацию судов в автономии, что противоречит закону об особом правовом статусе Гагаузии и, следовательно, конституции Молдавии. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Евгения Гуцул
Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, заявила депутат Таубер

Депутат: Кишинев провоцирует разрыв с Гагаузией, пытаясь переподчинить суды

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут спровоцировать разрыв отношений между Кишиневом и административным центром Гагаузской автономии Комратом, если примут законопроект, который предполагает возможность вывести суды Гагаузии из подчинения автономии, заявила в четверг депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Парламент Молдавии 12 апреля принял в первом чтении ряд поправок в законодательство, касающиеся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. На заседании парламента в четверг от лица парламентской группы блока "Победа" Суходольский выступил с инициативой снять с повестки дня этот законопроект, предусматривающий, по его словам, фактическую ликвидацию судов в Гагаузской автономии, однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции.
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"На фоне напряженности, которая постоянно растет в Гагаузии в результате принимаемых властью ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) недружественных решений в отношении автономии, ликвидация Комратской апелляционной палаты и Вулканештского суда переполнит чашу терпения жителей региона. Последствия могут быть очень серьезными. Чтобы предотвратить окончательный разрыв отношений между Кишиневом и Комратом, мы представили поправку в проект властей о пересмотре карты судов", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
По словам депутата, она предложила перевести центральный офис Южной апелляционной палаты в Комрат, а не в Кагул, как предлагают авторы. "Кроме того, я предложила вернуть Вулканештский суд в юрисдикцию Комратского суда, а не передавать его в Кагул. Вчера на юридической комиссии большинство ПДС отклонило данную поправку. Сегодня же парламентское большинство отказалось исключить этот вопрос из повестки дня парламента", - подчеркнула Таубер.
Депутат поясняла, что инициатива ПДС предусматривает ликвидацию судов в автономии, что противоречит закону об особом правовом статусе Гагаузии и, следовательно, конституции Молдавии.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберЕвгения Гуцул
 
 
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