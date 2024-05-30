https://ria.ru/20240530/fsb-1949284808.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - РИА Новости, 30.05.2024

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:06

2024-05-30T10:06

2024-05-30T10:08

россия

украина

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки. В четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. "Работа ФСБ и всех наших спецслужб заслуживает самой высокой оценки. Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", - написал Аксенов.По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

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россия, украина, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)