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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - РИА Новости, 30.05.2024
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10:06 30.05.2024 (обновлено: 10:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fsb-1949284808.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму - РИА Новости, 30.05.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:06
2024-05-30T10:08
россия
украина
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки. В четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. &quot;Работа ФСБ и всех наших спецслужб заслуживает самой высокой оценки. Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма&quot;, - написал Аксенов.По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.
https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html
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россия, украина, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Глава Крыма Аксенов назвал сотрудников ФСБ профессионалами с большой буквы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в регионе, добавив, что сотрудники спецслужб заслуживают самой высокой оценки.
В четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.
«

"Работа ФСБ и всех наших спецслужб заслуживает самой высокой оценки. Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма", - написал Аксенов.

По его словам, враги, которые хотят нанести вред России и ее населению, должны помнить: от возмездия не уйдет никто.
Сотрудники ФСБ во время задержания лиц, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма. Кадр видео
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма
5 февраля, 19:35
 
РоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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