https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949313742.html

Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов

Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов - РИА Новости, 30.05.2024

Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов

От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:59

2024-05-30T11:59

2024-05-30T11:59

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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. Предупреждение о забастовке властям направили два профсоюза сектора: Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). По их данным, от 15 до 18 тысяч из 20500 аптек во Франции будут закрыты 30 мая. Так, по данным региональных Агентств здравоохранения (ARS), 80% учреждений будут закрыты в Бретани, 90% - на Корсике, а в некоторых городах, как Ницца и Авиньон, будут полностью закрыты все аптеки. Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать, акция коснется лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе. Как отмечает радиостанция, это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет. Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства: в 2023-2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, в то время, как специалисты отрасли требуют порядка 20 тысяч евро на аптеку. Большое количество аптек могут закрыться, предупреждают профсоюзы: в прошлом году 330 аптек обанкротились. Профсоюзы также осуждают законопроект, упрощающий продажу лекарств онлайн. В ряде французских городов также пройдут манифестации сотрудников сектора.

https://ria.ru/20240309/protest-1932054401.html

https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html

https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html

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франция, бретань, корсика, в мире