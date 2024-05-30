https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949313742.html
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов - РИА Новости, 30.05.2024
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов
От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:59
2024-05-30T11:59
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ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. Предупреждение о забастовке властям направили два профсоюза сектора: Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). По их данным, от 15 до 18 тысяч из 20500 аптек во Франции будут закрыты 30 мая. Так, по данным региональных Агентств здравоохранения (ARS), 80% учреждений будут закрыты в Бретани, 90% - на Корсике, а в некоторых городах, как Ницца и Авиньон, будут полностью закрыты все аптеки. Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать, акция коснется лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе. Как отмечает радиостанция, это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет. Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства: в 2023-2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, в то время, как специалисты отрасли требуют порядка 20 тысяч евро на аптеку. Большое количество аптек могут закрыться, предупреждают профсоюзы: в прошлом году 330 аптек обанкротились. Профсоюзы также осуждают законопроект, упрощающий продажу лекарств онлайн. В ряде французских городов также пройдут манифестации сотрудников сектора.
https://ria.ru/20240309/protest-1932054401.html
https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html
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франция, бретань, корсика, в мире
Франция, Бретань, Корсика, В мире
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов
Franceinfo: во Франции началась крупнейшая за десять лет забастовка фармацевтов
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости.
От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo
.
Предупреждение о забастовке властям направили два профсоюза сектора: Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). По их данным, от 15 до 18 тысяч из 20500 аптек во Франции будут закрыты 30 мая.
Так, по данным региональных Агентств здравоохранения (ARS), 80% учреждений будут закрыты в Бретани
, 90% - на Корсике
, а в некоторых городах, как Ницца
и Авиньон
, будут полностью закрыты все аптеки.
Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать, акция коснется лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе.
Как отмечает радиостанция, это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет.
Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства: в 2023-2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, в то время, как специалисты отрасли требуют порядка 20 тысяч евро на аптеку.
Большое количество аптек могут закрыться, предупреждают профсоюзы: в прошлом году 330 аптек обанкротились. Профсоюзы также осуждают законопроект, упрощающий продажу лекарств онлайн.
В ряде французских городов также пройдут манифестации сотрудников сектора.