Рейтинг@Mail.ru
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949313742.html
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов - РИА Новости, 30.05.2024
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов
От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:59
2024-05-30T11:59
франция
бретань
корсика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750226027_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_6e028da0a35be2f785a47b7dcd0e6f5f.jpg
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo. Предупреждение о забастовке властям направили два профсоюза сектора: Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). По их данным, от 15 до 18 тысяч из 20500 аптек во Франции будут закрыты 30 мая. Так, по данным региональных Агентств здравоохранения (ARS), 80% учреждений будут закрыты в Бретани, 90% - на Корсике, а в некоторых городах, как Ницца и Авиньон, будут полностью закрыты все аптеки. Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать, акция коснется лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе. Как отмечает радиостанция, это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет. Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства: в 2023-2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, в то время, как специалисты отрасли требуют порядка 20 тысяч евро на аптеку. Большое количество аптек могут закрыться, предупреждают профсоюзы: в прошлом году 330 аптек обанкротились. Профсоюзы также осуждают законопроект, упрощающий продажу лекарств онлайн. В ряде французских городов также пройдут манифестации сотрудников сектора.
https://ria.ru/20240309/protest-1932054401.html
https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html
https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html
франция
бретань
корсика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750226027_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_64ef3ef0e5bc11299133105afc99918f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, бретань, корсика, в мире
Франция, Бретань, Корсика, В мире
Во Франции закрыли до 90 процентов аптек из-за забастовки фармацевтов

Franceinfo: во Франции началась крупнейшая за десять лет забастовка фармацевтов

© AP Photo / Michel EulerЖенщины сидят у аптеки в Париже
Женщины сидят у аптеки в Париже - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Michel Euler
Женщины сидят у аптеки в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. От 75% до 90% аптек во Франции закрыты в четверг из-за всеобщей забастовки фармацевтов, сообщает радиостанция Franceinfo.
Предупреждение о забастовке властям направили два профсоюза сектора: Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). По их данным, от 15 до 18 тысяч из 20500 аптек во Франции будут закрыты 30 мая.
Французские фермеры и рыболовы во время совместной акции протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер. 9 марта 2024
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы
9 марта, 18:38
Так, по данным региональных Агентств здравоохранения (ARS), 80% учреждений будут закрыты в Бретани, 90% - на Корсике, а в некоторых городах, как Ницца и Авиньон, будут полностью закрыты все аптеки.
Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать, акция коснется лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе.
Как отмечает радиостанция, это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет.
Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства: в 2023-2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, в то время, как специалисты отрасли требуют порядка 20 тысяч евро на аптеку.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ
25 апреля, 16:27
Большое количество аптек могут закрыться, предупреждают профсоюзы: в прошлом году 330 аптек обанкротились. Профсоюзы также осуждают законопроект, упрощающий продажу лекарств онлайн.
В ряде французских городов также пройдут манифестации сотрудников сектора.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Французские фермеры назвали условие возобновления протестов
13 февраля, 11:40
 
ФранцияБретаньКорсикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала