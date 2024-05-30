https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949304943.html

Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне

Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне - РИА Новости, 30.05.2024

Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории РФ, - это очередной шаг к мировой войне,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:34

2024-05-30T11:34

2024-05-30T11:34

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории РФ, - это очередной шаг к мировой войне, считает президент фракции "Национальное объединение" (RN) в парламенте Франции Марин Ле Пен. Об этом она заявила в эфире радиостанции Franceinfo."Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну. Это заявление стало дополнительным шагом к ней. Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности наших граждан", - заявила она. Она отметила, что поддерживает поставки Киеву лишь оборонительных вооружений. "Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые Западом вооружения, чтобы поражать цели на территории России. Это механизм вступления в третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой", - сказала она. По мнению Ле Пен, необходимо вернуться к переговорам, а Макрон вместо этого готовит общество к объявлению об отправке войск на Украину. "Необходимо найти путь к диалогу. Каждый знает, что победа не будет военной. Единственный способ - это найти пути для переговоров. Надо оказывать Украине военную помощь без отправки войск. Макрон же готовит нас к тому, что мы отправим военных на Украину. Это ещё один тревожный шаг", - сказала политик. По словам Ле Пен, Франция более не пытается играть роль посредника, этим занимаются другие страны. "Либо мы констатируем, что победа не будет военной, либо продолжаем в форме Столетней войны. Никто, кроме Украины и России, не может это решить, но некоторые страны могут попытаться сблизить их позиции. Другие сейчас делают это за нас, а Франция этого больше не делает", - заключила она. Во вторник Макрон заявил, что Украине нужно разрешить поражать на территории России те объекты, откуда ведутся обстрелы. По его мнению, поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта. Макрон также сообщил, что в ходе визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе объявит о дополнительной помощи Киеву, в том числе, о возможной отправке французских военных инструкторов. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929724113.html

https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936896287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир зеленский, нато, в мире