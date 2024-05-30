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СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу - РИА Новости, 30.05.2024
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20:59 30.05.2024 (обновлено: 21:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fitso-1949517040.html
СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу
СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу
Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:59
2024-05-30T21:14
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
братислава
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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в столицу страны Братиславу, передаёт портал RTVS."По неподтвержденной пока информации RTVS, премьера Роберта Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе", - говорится в сообщении портала.Портал отмечает, что вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в Братиславе, но официально подтвердить информацию о том, был ли на его борту Фицо, пока не удалось.Ранее медики подтвердили позитивное развитие состояния здоровья Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, братислава
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Братислава
СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу

RTVS: идущего на поправку после покушения Фицо, возможно, перевезли в столицу

© AP Photo / Denes ErdosЗдание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице
Здание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Здание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в столицу страны Братиславу, передаёт портал RTVS.
"По неподтвержденной пока информации RTVS, премьера Роберта Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе", - говорится в сообщении портала.
Люди идут возле университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии
29 мая, 16:14
Портал отмечает, что вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в Братиславе, но официально подтвердить информацию о том, был ли на его борту Фицо, пока не удалось.
Ранее медики подтвердили позитивное развитие состояния здоровья Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Юрай Цинтула - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение
28 мая, 21:53
 
В миреСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоБратислава
 
 
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