https://ria.ru/20240530/fitso-1949517040.html

СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу

СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: премьера Словакии Фицо могли перевезти в столичную больницу

Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:59

2024-05-30T20:59

2024-05-30T21:14

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

братислава

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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в столицу страны Братиславу, передаёт портал RTVS."По неподтвержденной пока информации RTVS, премьера Роберта Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе", - говорится в сообщении портала.Портал отмечает, что вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в Братиславе, но официально подтвердить информацию о том, был ли на его борту Фицо, пока не удалось.Ранее медики подтвердили позитивное развитие состояния здоровья Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, братислава