Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы
Фетисов позвал Путина на съезд Всероссийского общества охраны природы в ноябре
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им организации, который пройдет в ноябре этого года и будет посвящен 100-летию Всероссийского общества.
"Фронты бывают разными. Для защитников природы существует свой. И в наши непростые времена они также не отступают ни на шаг от своих принципов. Поэтому именно сегодня, именно сейчас от имени всех своих товарищей, бойцов за наше право жить в согласии с природой хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы, ну и попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его 100-летнему юбилею, в ноябре этого года", - сказал Фетисов на церемонии вручения госнаград в Кремле.