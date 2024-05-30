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Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы - РИА Новости, 30.05.2024
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18:22 30.05.2024 (обновлено: 20:24 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fetisov-1949480021.html
Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы
Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы - РИА Новости, 30.05.2024
Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы
Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:22
2024-05-30T20:24
общество
россия
вячеслав фетисов
владимир путин
всероссийское общество охраны природы
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им организации, который пройдет в ноябре этого года и будет посвящен 100-летию Всероссийского общества. "Фронты бывают разными. Для защитников природы существует свой. И в наши непростые времена они также не отступают ни на шаг от своих принципов. Поэтому именно сегодня, именно сейчас от имени всех своих товарищей, бойцов за наше право жить в согласии с природой хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы, ну и попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его 100-летнему юбилею, в ноябре этого года", - сказал Фетисов на церемонии вручения госнаград в Кремле.
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общество, россия, вячеслав фетисов, владимир путин, всероссийское общество охраны природы, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Фетисов, Владимир Путин, Всероссийское общество охраны природы, Госдума РФ
Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы

Фетисов позвал Путина на съезд Всероссийского общества охраны природы в ноябре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им организации, который пройдет в ноябре этого года и будет посвящен 100-летию Всероссийского общества.
"Фронты бывают разными. Для защитников природы существует свой. И в наши непростые времена они также не отступают ни на шаг от своих принципов. Поэтому именно сегодня, именно сейчас от имени всех своих товарищей, бойцов за наше право жить в согласии с природой хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы, ну и попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его 100-летнему юбилею, в ноябре этого года", - сказал Фетисов на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов
Вчера, 18:22
 
ОбществоРоссияВячеслав ФетисовВладимир ПутинВсероссийское общество охраны природыГосдума РФ
 
 
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