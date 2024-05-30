https://ria.ru/20240530/fetisov-1949480021.html

Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы

Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы - РИА Новости, 30.05.2024

Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:22

2024-05-30T18:22

2024-05-30T20:24

общество

россия

вячеслав фетисов

владимир путин

всероссийское общество охраны природы

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов попросил президента РФ Владимира Путина посетить съезд возглавляемой им организации, который пройдет в ноябре этого года и будет посвящен 100-летию Всероссийского общества. "Фронты бывают разными. Для защитников природы существует свой. И в наши непростые времена они также не отступают ни на шаг от своих принципов. Поэтому именно сегодня, именно сейчас от имени всех своих товарищей, бойцов за наше право жить в согласии с природой хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы, ну и попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его 100-летнему юбилею, в ноябре этого года", - сказал Фетисов на церемонии вручения госнаград в Кремле.

https://ria.ru/20240530/fetisov-1949479882.html

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общество, россия, вячеслав фетисов, владимир путин, всероссийское общество охраны природы, госдума рф