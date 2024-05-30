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Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов - РИА Новости, 30.05.2024
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18:22 30.05.2024 (обновлено: 18:41 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fetisov-1949479882.html
Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов
Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов - РИА Новости, 30.05.2024
Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов
Природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических ограничений, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:22
2024-05-30T18:41
общество
россия
вячеслав фетисов
госдума рф
всероссийское общество охраны природы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических ограничений, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. "Я абсолютно уверен в том, что природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических и экономических ограничений. Эпоха "зеленого" времени, эпоха "зеленых", а не "красных" линий должна стать мостом к глобальному согласию и новому партнерству", - сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он отметил, что такие вопросы, как проблемы биоразнообразия, изменения климата, доступ к чистой воде и продовольствию приобретают сейчас критическую важность. "Именно от этого зависит выживание человечества. И оставить Россию за пределами глобальной климатической повестки никому не удастся", - подчеркнул Фетисов.
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общество, россия, вячеслав фетисов, госдума рф, всероссийское общество охраны природы
Общество, Россия, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Всероссийское общество охраны природы
Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов

Фетисов: экология может стать основой для преодоления политических ограничений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических ограничений, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
"Я абсолютно уверен в том, что природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических и экономических ограничений. Эпоха "зеленого" времени, эпоха "зеленых", а не "красных" линий должна стать мостом к глобальному согласию и новому партнерству", - сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он отметил, что такие вопросы, как проблемы биоразнообразия, изменения климата, доступ к чистой воде и продовольствию приобретают сейчас критическую важность.
"Именно от этого зависит выживание человечества. И оставить Россию за пределами глобальной климатической повестки никому не удастся", - подчеркнул Фетисов.
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, награжденный орденом Александра Невского, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Фетисов пригласил Путина посетить съезд общества охраны природы
Вчера, 18:22
 
ОбществоРоссияВячеслав ФетисовГосдума РФВсероссийское общество охраны природы
 
 
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