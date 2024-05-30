https://ria.ru/20240530/fetisov-1949479882.html

Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов

Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов - РИА Новости, 30.05.2024

Охрана природы поможет преодолеть политические ограничения, заявил Фетисов

Природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических ограничений, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:22

2024-05-30T18:22

2024-05-30T18:41

общество

россия

вячеслав фетисов

госдума рф

всероссийское общество охраны природы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических ограничений, считает депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. "Я абсолютно уверен в том, что природоохранная повестка может и должна стать основой для преодоления нынешних политических и экономических ограничений. Эпоха "зеленого" времени, эпоха "зеленых", а не "красных" линий должна стать мостом к глобальному согласию и новому партнерству", - сказал он на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он отметил, что такие вопросы, как проблемы биоразнообразия, изменения климата, доступ к чистой воде и продовольствию приобретают сейчас критическую важность. "Именно от этого зависит выживание человечества. И оставить Россию за пределами глобальной климатической повестки никому не удастся", - подчеркнул Фетисов.

https://ria.ru/20240530/fetisov-1949480021.html

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общество, россия, вячеслав фетисов, госдума рф, всероссийское общество охраны природы