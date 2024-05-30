https://ria.ru/20240530/fap-1949529418.html

На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту

На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту - РИА Новости, 30.05.2024

На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту

Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в кубанском поселке Кавказского района по национальному проекту "Здравоохранение", здесь будут получать... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:39

2024-05-30T22:39

2024-05-30T22:42

краснодарский край

общество

кавказский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в кубанском поселке Кавказского района по национальному проекту "Здравоохранение", здесь будут получать медицинскую помощь более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Кавказском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение в поселке Степном на улице Мира построили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Медицинскую помощь здесь будут получать более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей. ФАП построен взамен старого здания и оснащен в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Для маломобильных жителей к зданию возведен пандус, закуплено необходимое оборудование и мебель, добавила главный врача Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова. По данным краевых властей, всего с 2019 года в Краснодарском крае по нацпроекту "Здравоохранение" установили около 70 новых ФАПов, закупили более одной тысячи автомобилей и свыше пяти тысяч единиц медоборудования.

https://ria.ru/20240527/detsady-1948789494.html

кавказский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кавказский район, краснодарский край