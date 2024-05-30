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На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту - РИА Новости, 30.05.2024
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Краснодарский край
 
22:39 30.05.2024 (обновлено: 22:42 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fap-1949529418.html
На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту
На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту - РИА Новости, 30.05.2024
На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту
Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в кубанском поселке Кавказского района по национальному проекту "Здравоохранение", здесь будут получать... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:39
2024-05-30T22:42
краснодарский край
общество
кавказский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в кубанском поселке Кавказского района по национальному проекту "Здравоохранение", здесь будут получать медицинскую помощь более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Кавказском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение в поселке Степном на улице Мира построили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Медицинскую помощь здесь будут получать более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей. ФАП построен взамен старого здания и оснащен в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Для маломобильных жителей к зданию возведен пандус, закуплено необходимое оборудование и мебель, добавила главный врача Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова. По данным краевых властей, всего с 2019 года в Краснодарском крае по нацпроекту "Здравоохранение" установили около 70 новых ФАПов, закупили более одной тысячи автомобилей и свыше пяти тысяч единиц медоборудования.
https://ria.ru/20240527/detsady-1948789494.html
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общество, кавказский район, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Кавказский район, Краснодарский край

На Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Фельдшерско-акушерский пункт. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Новый фельфшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в кубанском поселке Кавказского района по национальному проекту "Здравоохранение", здесь будут получать медицинскую помощь более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"В Кавказском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение в поселке Степном на улице Мира построили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Медицинскую помощь здесь будут получать более 800 жителей поселка, в том числе 125 детей. ФАП построен взамен старого здания и оснащен в соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Для маломобильных жителей к зданию возведен пандус, закуплено необходимое оборудование и мебель, добавила главный врача Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.
По данным краевых властей, всего с 2019 года в Краснодарском крае по нацпроекту "Здравоохранение" установили около 70 новых ФАПов, закупили более одной тысячи автомобилей и свыше пяти тысяч единиц медоборудования.
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Краснодарский крайОбществоКавказский районКраснодарский край
 
 
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