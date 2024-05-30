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НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов - РИА Новости, 30.05.2024
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18:08 30.05.2024 (обновлено: 18:39 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/evraziya-1949473336.html
НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов
НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов - РИА Новости, 30.05.2024
НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов
Некоммерческая организация "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов, которые будут продвигать идею превращения Евразии в единое общеконтинентальное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:08
2024-05-30T18:39
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Некоммерческая организация "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов, которые будут продвигать идею превращения Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. &quot;На заседании Совета некоммерческой организации было объявлено о наборе послов дружбы народов. НКО &quot;Евразия&quot; призывает к сотрудничеству всех, кто разделяет ее ценности. Послы будут продвигать идею, ради которой создавалась организация, - превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что послы также будут помогать в реализации проектов, участвовать в конференциях, круглых столах, спортивных, деловых и культурных мероприятиях, а также получат возможность познакомиться с культурой других стран и найти своих единомышленников. "Мы надеемся, что откликнутся неравнодушные и патриотично настроенные люди, которые станут лицом наших проектов, будут рассказывать о них своей аудитории и участвовать в наших мероприятиях. Ресурс НКО - бесплатное участие в программах нескольких тысяч человек в год. Объем работы большой, и нам важна информационная поддержка", - сказала председатель Совета организации Алена Аршинова, ее слова приводятся в сообщении.
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евразия, политика, россия
Евразия, Политика, Россия
НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов

НКО "Евразия" набирает послов дружбы народов, разделяющих ценности организации

© SputnikЗаседание совета некоммерческой организации "Евразия"
Заседание совета некоммерческой организации Евразия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik
Заседание совета некоммерческой организации "Евразия"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Некоммерческая организация "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов, которые будут продвигать идею превращения Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
«

"На заседании Совета некоммерческой организации было объявлено о наборе послов дружбы народов. НКО "Евразия" призывает к сотрудничеству всех, кто разделяет ее ценности. Послы будут продвигать идею, ради которой создавалась организация, - превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послы также будут помогать в реализации проектов, участвовать в конференциях, круглых столах, спортивных, деловых и культурных мероприятиях, а также получат возможность познакомиться с культурой других стран и найти своих единомышленников.
"Мы надеемся, что откликнутся неравнодушные и патриотично настроенные люди, которые станут лицом наших проектов, будут рассказывать о них своей аудитории и участвовать в наших мероприятиях. Ресурс НКО - бесплатное участие в программах нескольких тысяч человек в год. Объем работы большой, и нам важна информационная поддержка", - сказала председатель Совета организации Алена Аршинова, ее слова приводятся в сообщении.
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