https://ria.ru/20240530/evraziya-1949473336.html

НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов

НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов - РИА Новости, 30.05.2024

НКО "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов

Некоммерческая организация "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов, которые будут продвигать идею превращения Евразии в единое общеконтинентальное... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:08

2024-05-30T18:08

2024-05-30T18:39

евразия

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949474758_0:42:1274:759_1920x0_80_0_0_c8cef94f58f75a283c9f4cc4e8841fe5.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Некоммерческая организация "Евразия" объявила о наборе послов дружбы народов, которые будут продвигать идею превращения Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "На заседании Совета некоммерческой организации было объявлено о наборе послов дружбы народов. НКО "Евразия" призывает к сотрудничеству всех, кто разделяет ее ценности. Послы будут продвигать идею, ради которой создавалась организация, - превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в сообщении.Отмечается, что послы также будут помогать в реализации проектов, участвовать в конференциях, круглых столах, спортивных, деловых и культурных мероприятиях, а также получат возможность познакомиться с культурой других стран и найти своих единомышленников. "Мы надеемся, что откликнутся неравнодушные и патриотично настроенные люди, которые станут лицом наших проектов, будут рассказывать о них своей аудитории и участвовать в наших мероприятиях. Ресурс НКО - бесплатное участие в программах нескольких тысяч человек в год. Объем работы большой, и нам важна информационная поддержка", - сказала председатель Совета организации Алена Аршинова, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931043585.html

евразия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евразия, политика, россия